[{"available":true,"c_guid":"4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","shortLead":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","id":"20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91045d27-de06-4268-a26e-22ab28975a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:28","title":"Dél-Koreába szökött egy északi katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő. Az alkotásaival ezt már bebizonyította.","shortLead":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő...","id":"20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3adcde-5094-487b-acc4-eca6392d0e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","timestamp":"2019. július. 31. 13:57","title":"Magyar betonpadokkal a világhír felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen mindegy, hogy külföldön vagy itthon, az egy hét nyaralás a magyarok 43 százalékának már nem megengedhető luxus – kijöttek az Eurostat friss adatai.","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy külföldön vagy itthon, az egy hét nyaralás a magyarok 43 százalékának már nem megengedhető luxus...","id":"20190731_A_magyarok_kozel_fele_nem_engedhet_meg_maganak_egy_egyhetes_nyaralast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f7a79e-1a24-456c-b141-ffeafa62108e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_A_magyarok_kozel_fele_nem_engedhet_meg_maganak_egy_egyhetes_nyaralast","timestamp":"2019. július. 31. 12:12","title":"A magyarok közel fele nem engedhet meg magának egy egyhetes nyaralást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégesőre, erős szélre figyelmeztet a meteorológia.","shortLead":"Jégesőre, erős szélre figyelmeztet a meteorológia.","id":"20190731_Delutan_rank_szakadhat_az_eg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c68b05-b25a-4171-8219-00b7ff455435","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Delutan_rank_szakadhat_az_eg","timestamp":"2019. július. 31. 05:07","title":"Délután ránk szakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74f02a4-5714-4262-be07-5c7c145408ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotók tanúsága szerint nagy örömmel nyújtogatja a nyelvét. ","shortLead":"A fotók tanúsága szerint nagy örömmel nyújtogatja a nyelvét. ","id":"20190731_Debreceni_mosomedvekolyok_Simon_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74f02a4-5714-4262-be07-5c7c145408ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37111b2-4799-4b75-a5c2-aaf608ece4f5","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Debreceni_mosomedvekolyok_Simon_fotok","timestamp":"2019. július. 31. 15:35","title":"Fél kiló és egy tenyérben elfér Simon, a debreceni mosómedvekölyök - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","shortLead":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","id":"20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb052e7a-4956-4146-9606-ac7591dbfe83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:14","title":"Változik a forgalom Mogyoród környékén a Magyar Nagydíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","shortLead":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","id":"20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab20714-a6f6-46cb-9d3b-dcc48b114ff2","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","timestamp":"2019. július. 31. 15:20","title":"Videó: Így telik a budapesti vombatcsalád egy napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1a6e33-fe8f-440e-84fd-56c5fe6965eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Sikertelen autóügynökből lett A kis herceg szerzője a nemesi származású Antoine de Saint-Exupéry. A világhírű irodalmi mese rózsájának karakterét állítólag az író felesége ihlette. Saint-Exupéry kiharcolta magának, hogy aktív szerepet vállalhasson a második világháborúban, aztán egy bevetéséről soha nem tért haza. Ennek ma van 75 éve.","shortLead":"Sikertelen autóügynökből lett A kis herceg szerzője a nemesi származású Antoine de Saint-Exupéry. A világhírű irodalmi...","id":"20190731_A_kalandos_eletu_pilota_aki_a_sivatag_melyen_talalkozott_egy_kis_herceggel_Antoine_Saint_Exupery","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1a6e33-fe8f-440e-84fd-56c5fe6965eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3937785c-cb52-4021-ba40-ae26f8cbcfd1","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_A_kalandos_eletu_pilota_aki_a_sivatag_melyen_talalkozott_egy_kis_herceggel_Antoine_Saint_Exupery","timestamp":"2019. július. 31. 07:08","title":"A kalandos életű pilóta, aki megtanította, hogyan szelídítsük meg egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]