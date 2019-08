Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nap múlva vége a nukleáris eszközök felszámolásáról szóló, orosz–amerikai szerződésnek.","shortLead":"Két nap múlva vége a nukleáris eszközök felszámolásáról szóló, orosz–amerikai szerződésnek.","id":"20190731_Merfoldko_volt_a_hideghaboru_lezarasaban_Amerika_most_felrugta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7644fe7-eb22-4166-804c-1536790f6d17","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Merfoldko_volt_a_hideghaboru_lezarasaban_Amerika_most_felrugta","timestamp":"2019. július. 31. 06:02","title":"Mérföldkő volt a hidegháború lezárásában, Amerika most felrúgta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","shortLead":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","id":"20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1867930-f860-4b80-a564-5f10b26b7e9a","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:23","title":"Fájt egy indiai kisfiú állkapcsa, aztán találtak benne 526 fogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul a polgármesterségért, egy nyíradonyi alapítvány 332 milliós kormánytámogatást kapott. Aminek az elnöke korábban Tasó volt.\r

\r

","shortLead":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul...","id":"20190731_Ismet_kozpenzt_kapott_a_Taso_Laszlohoz_kotheto_nyiradonyi_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bffb4d-e873-454b-8241-3b23d2283f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Ismet_kozpenzt_kapott_a_Taso_Laszlohoz_kotheto_nyiradonyi_egyesulet","timestamp":"2019. július. 31. 21:44","title":"Ismét közpénzt kapott a Tasó Lászlóhoz köthető nyíradonyi egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket, az iszlamizációval szemben, valamint védik a hagyományos értékeket a liberálisok ellen. A Fidesz ráadásul kizártnak tartja a muszlim menekültek társadalmi integrációját, sőt, arra sem lát esélyt, hogy lehetséges a muszlimok és a keresztények békés egymás mellett élése.","shortLead":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket...","id":"20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea48f38-58a5-49f2-82b4-2d9fc2e4466f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:30","title":"Magyarországra köszöntött a muszlimellenes populizmus kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő. Az alkotásaival ezt már bebizonyította.","shortLead":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő...","id":"20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3adcde-5094-487b-acc4-eca6392d0e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","timestamp":"2019. július. 31. 13:57","title":"Magyar betonpadokkal a világhír felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindenben megállapodtak.","shortLead":"Mindenben megállapodtak.","id":"20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13639eac-c1e7-4a01-9313-c75a89f7aa59","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","timestamp":"2019. július. 31. 09:54","title":"Jövőre Fehéroroszországba is lehet Budapestről WizzAir-géppel utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","shortLead":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","id":"20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dee7638-adeb-4256-9045-1d9b465c21b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány és 2 hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pragmatikus, képes a közép-európaiak fejével gondolkodni, hasonló gondolatok lebegnek a szeme előtt, mint a magyar kormánynak, így összegezte az Európai Bizottság új vezetőjével lezajlott tárgyalásainak tanulságait, a szerzett benyomásait Orbán Viktor.\r

\r

","shortLead":"Pragmatikus, képes a közép-európaiak fejével gondolkodni, hasonló gondolatok lebegnek a szeme előtt, mint a magyar...","id":"20190801_Orban_Ursula_von_der_Leyen_pragmatikus_eletosztonu_vezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b45cb-6d67-4469-9497-1688c24ac372","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Orban_Ursula_von_der_Leyen_pragmatikus_eletosztonu_vezeto","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:39","title":"Orbán: Ursula von der Leyen \"pragmatikus életösztönű vezető\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]