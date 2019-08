Egyfősre csökkent Boris Johnson kormányfő többsége a brit parlamentben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","shortLead":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","id":"20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee6e12-9938-4421-b419-116103beed7d","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:50","title":"Madárbarát villanyoszlopokat építettek ki a Gemencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","shortLead":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","id":"20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6634ea3c-6aa1-43a0-a0cb-eecf252b4244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:38","title":"75 millió forintos házat kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cc0f22-1123-4fde-baa9-fa75644f4156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából, jelentette be a Facebookon.\r

A közeljövőben kitalálnak majd valamit – ígérték.","shortLead":"De folyamatosan figyelemmel kísérik azokat az esetleges konfliktusokat, amiket az új közlekedési eszközök okoznak...","id":"20190801_Fogalma_sincs_a_kormanynak_mihez_kezdjen_az_elektromos_rollerekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f04c5c-401d-4b38-810c-e334d96060a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Fogalma_sincs_a_kormanynak_mihez_kezdjen_az_elektromos_rollerekkel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:53","title":"Nem lehet majd a járdán elektromos rollerrel közlekedni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","shortLead":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","id":"20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5157aad8-c599-4676-92f5-17811afbbca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:57","title":"Az eladót a miniszter felügyeli, a vevőt a miniszter férje irányítja a nagy gáztározóüzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után lekicsinylően nyilatkoztuk róluk.","shortLead":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után...","id":"20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07953106-9908-4e95-adb1-38984cf2472c","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:14","title":"Az FC Vaduz edzője: Még nem láttam olyan sznob csapatot, mint a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]