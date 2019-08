Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és úgy tűnik, a Facebookról távozók is a Facebook-birodalomban kötnek ki.","shortLead":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és...","id":"20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5148254-e143-40ba-9b19-24d7060e3212","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","timestamp":"2019. július. 31. 10:03","title":"Hiába távoznak, a Facebook-menekültek sem tudják kikerülni a Facebook-birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár példátlan nagyságú állami támogatással indult útjára a Közgázból lett elit magánegyetem, nem tudni, mi lesz pontosan a sorsa. ","shortLead":"Bár példátlan nagyságú állami támogatással indult útjára a Közgázból lett elit magánegyetem, nem tudni, mi lesz...","id":"20190731_corvinus_egyetem_hernadi_mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7e624c-8e98-438c-9fa1-b9a6b3a7610a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_corvinus_egyetem_hernadi_mol","timestamp":"2019. július. 31. 11:12","title":"Átalakuló Corvinus: rá sem fogunk ismerni az új intézményre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 25 éves lepukkant Toyotával jár.","shortLead":"Egy 25 éves lepukkant Toyotával jár.","id":"20190731_Fura_figura_Boris_Johnson_nem_kulonben_az_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1c8b5d-a1a1-4a9e-a573-c1e7c9cd2c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Fura_figura_Boris_Johnson_nem_kulonben_az_autoja","timestamp":"2019. július. 31. 13:42","title":"Fura figura Boris Johnson, nem különben az autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP viszont állítja, kirekesztették a tárgyalásokról.\r

\r

","shortLead":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP...","id":"20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c795-d3a4-4054-98c2-112fb93c834f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:38","title":"Megvan a közös ellenzéki jelölt Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen annyira kibukott, hogy elkezdett inni, az ezt követő 43 napra csak homályosan emlékszik.\r

\r

","shortLead":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen...","id":"20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2059d45-4374-4d4b-9738-bcdad0fc597e","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","timestamp":"2019. július. 31. 16:55","title":"Dühében inni kezdett egy thai férfi a moszkvai reptéren, 43 nappal később került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedélyezte a Fővárosi Törvényszék elnöke, hogy a bírósági szünet alatt jogerős döntést hozzanak Bige gyárának újraindulásáról.","shortLead":"Engedélyezte a Fővárosi Törvényszék elnöke, hogy a bírósági szünet alatt jogerős döntést hozzanak Bige gyárának...","id":"20190801_Megmenekulhet_Bige_Laszlo_gyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fa58dc-5701-4805-90be-149045efbd8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Megmenekulhet_Bige_Laszlo_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:42","title":"Megmenekülhet Bige László gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli EU-biztosnak, de az már messze nem olyan biztos, hogy a volt igazságügyi miniszter komoly portfoliót kap Brüsszelben. ","shortLead":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli...","id":"20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a336f1-b747-4394-a8a6-17177c5fe479","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","timestamp":"2019. július. 31. 20:00","title":"Trócsányi László sorsa múlhat Orbán Viktor csütörtöki útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2592ab3-70f9-42ab-82f5-e73fa8047f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franky Zapata lehet az első ember a világon, akinek sikerül légdeszkán átrepülnie Franciaországból Angliába. Legutóbb a tankoláskor esett vízbe.","shortLead":"Franky Zapata lehet az első ember a világon, akinek sikerül légdeszkán átrepülnie Franciaországból Angliába. Legutóbb...","id":"20190801_flyboard_air_legdeszka_franky_zapata_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2592ab3-70f9-42ab-82f5-e73fa8047f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32119a-070f-4311-b866-237c76b67b8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_flyboard_air_legdeszka_franky_zapata_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:03","title":"Már készülődik a francia feltaláló, vasárnap légdeszkával repülheti át a La Manche csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]