[{"available":true,"c_guid":"bf0fabdb-e09d-482e-8137-b459e9d95033","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2012-ben jöttek létre, azóta már több mint száz tagot számlálnak. ","shortLead":"2012-ben jöttek létre, azóta már több mint száz tagot számlálnak. ","id":"20190802_Orban_Gaspar_diakszervezetet_szakkollegium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fabdb-e09d-482e-8137-b459e9d95033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7316a5a-056d-41bc-a171-1f2c16f81f04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Orban_Gaspar_diakszervezetet_szakkollegium","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:29","title":"Orbán Gáspár diákszervezetét szakkollégiummá minősítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","id":"20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb53a56e-4318-40e4-82af-4d35c3709bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:03","title":"Két 40 megapixeles kamera kerülhet a Huawei új csúcsmobiljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","shortLead":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","id":"20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f2293-b49d-425c-9471-faf73cb655ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:44","title":"Épülnek, de drágulnak is a lakások a községekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli EU-biztosnak, de az már messze nem olyan biztos, hogy a volt igazságügyi miniszter komoly portfoliót kap Brüsszelben. ","shortLead":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli...","id":"20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a336f1-b747-4394-a8a6-17177c5fe479","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","timestamp":"2019. július. 31. 20:00","title":"Trócsányi László sorsa múlhat Orbán Viktor csütörtöki útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A SEC megnevezett a Microsoft magyarországi korrupciós botrányában érintett állami szerveket, köztük az ORFK-t. A rendőrség korábban visszautasított minden érintettséget, bár közleményük már nem elérhető. A NAV vezetője abban az időszakban Vida Ildikó volt, az informatikai beszerzésekért Tiborcz István testvére felelt.","shortLead":"A SEC megnevezett a Microsoft magyarországi korrupciós botrányában érintett állami szerveket, köztük az ORFK-t...","id":"20190801_A_SEC_szerint_a_rendorseg_es_a_NAV_is_erintett_a_Microsoftbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3cfda9-706c-4ee7-9e66-dff3f4a78c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_SEC_szerint_a_rendorseg_es_a_NAV_is_erintett_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:03","title":"A rendőrség és a NAV is érintett a Microsoft-botrányban az amerikai tőzsdefelügyelet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","shortLead":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","id":"20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91afe5-a9e3-4534-b352-9560a18c4973","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:17","title":"Házkutatást tartottak a volt FBI-főnök lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","shortLead":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","id":"20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6257aab-226d-47c9-846d-7d8f1211b60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:19","title":"Két ülés mínuszban, de 120 lóerő pluszban van ez VW Polo GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d61e51-e310-4043-8b95-90ef3d3dcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíró László bekerült a csapat instagramos hírfolyamába.","shortLead":"Bíró László bekerült a csapat instagramos hírfolyamába.","id":"20190801_Magyar_feltalalo_elott_tiszteleg_a_McLaren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d61e51-e310-4043-8b95-90ef3d3dcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57ffb5-638b-4707-a1bd-edf85e32fc2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_feltalalo_elott_tiszteleg_a_McLaren","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:25","title":"Magyar feltaláló előtt tiszteleg a McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]