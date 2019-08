Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","shortLead":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","id":"20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c40b93-c98c-4aa8-98a8-d9911d503105","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:02","title":"Ne most akarjon elmenni Budapestről vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9fdbb7-e677-4d98-aec8-e57fff5619cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint fél kiló málnát kell beledolgozni az idei nyertes Magyarország Tortájába, amely a Boldogasszony csipkéje fantázianévre hallgat. ","shortLead":"Több mint fél kiló málnát kell beledolgozni az idei nyertes Magyarország Tortájába, amely a Boldogasszony csipkéje...","id":"20190731_Rengeteg_malnaval_keszul_az_idei_Orszag_Tortaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa9fdbb7-e677-4d98-aec8-e57fff5619cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e558739a-ab27-44af-98a6-84a7cd7b6feb","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Rengeteg_malnaval_keszul_az_idei_Orszag_Tortaja","timestamp":"2019. július. 31. 16:31","title":"Rengeteg málnával készül az idei Ország Tortája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol nyolc méter magas fa dőlt az útra.\r

