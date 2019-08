Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jók a plakátok – írta.","shortLead":"Elég jók a plakátok – írta.","id":"20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe49cc-e353-4170-bf9d-1fc49323cceb","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:03","title":"Alföldi Róbert üzent a kólát bojkottáló fideszesnek: „A szerelem az szerelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","shortLead":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","id":"20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbb7b60-5620-4349-a182-b3eb7c661664","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:16","title":"Átlépi az Eufráteszt a török hadsereg Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","shortLead":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","id":"20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda81fb0-e65a-4dcd-900c-de08535d8d21","keywords":null,"link":"/elet/20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:32","title":"Coca-Cola: Hiszünk abban, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az építkezés miatt a következő néhány hónapban különös körültekintéssel kell megközelíteni a 2-es terminált. ","shortLead":"Az építkezés miatt a következő néhány hónapban különös körültekintéssel kell megközelíteni a 2-es terminált. ","id":"20190805_korforgalom_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831a741c-b8f8-4d89-983d-2c9acfef500f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_korforgalom_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:59","title":"Turbókörforgalom épül a ferihegyi repülőtérnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"Oroszi Babett","category":"hetilap.fokuszban","description":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött a kormány, hogy egyperces híreinek sulykolásával a lehető leghatékonyabban befolyásolja potenciális választóinak valóságképét. A pénzből bőven jutott NER-közeli figuráknak is.","shortLead":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött a kormány, hogy egyperces híreinek sulykolásával a lehető...","id":"201931__kozmedia__gigabudzse__tudat_alatti_eszleles__csak_ulok_es_meselnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecca454-45e9-47e9-af0f-7a1b8d2b33a9","keywords":null,"link":"/hetilap.fokuszban/201931__kozmedia__gigabudzse__tudat_alatti_eszleles__csak_ulok_es_meselnek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:00","title":"Csak ülök, és mesélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190804_balaton_vihar_telekom_upc_magyar_posta_nyeremenyjatek_fekete_feher_kep_szines_fornite_esport_nyeremeny_wannacry_marcus_hutchins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58cb6ca-a325-4a4f-9a02-2006111041d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_balaton_vihar_telekom_upc_magyar_posta_nyeremenyjatek_fekete_feher_kep_szines_fornite_esport_nyeremeny_wannacry_marcus_hutchins","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:03","title":"Ez történt: pénzlelopós weboldal terjedt el a magyar netezők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető egy 24 éves férfi volt, 9 embert ölt meg. ","shortLead":"Az elkövető egy 24 éves férfi volt, 9 embert ölt meg. ","id":"20190804_Sajat_hugat_is_agyonlotte_a_szorakozohelyen_tuzet_nyito_daytoni_lovoldozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491cd5ee-601e-4c4c-a4cb-16657ee54d51","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Sajat_hugat_is_agyonlotte_a_szorakozohelyen_tuzet_nyito_daytoni_lovoldozo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:09","title":"Saját húgát is agyonlőtte a szórakozóhelyen tüzet nyitó daytoni lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]