[{"available":true,"c_guid":"301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","shortLead":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","id":"20190808_Hyundai_i10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfa0c-c70b-464f-9c93-ca8b2015f0c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Hyundai_i10","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:22","title":"Kicsit raliautós lesz az új Hyundai i10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb82354-a412-4272-b6f5-07fff50c74da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a túlterheléses támadás egy új fajtájánál már nem a szervereket kell megtámadni, hanem az azokon dolgozó algoritmusokat.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a túlterheléses támadás egy új fajtájánál már nem a szervereket kell megtámadni...","id":"20190809_kibertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem_dos_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb82354-a412-4272-b6f5-07fff50c74da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afd5649-ff01-4bd1-989c-19d68f4a6ada","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_kibertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem_dos_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:03","title":"Újfajta hackertámadást fedeztek fel, bármelyik weboldal megbénítható vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is parádés.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is...","id":"20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d9c03-5a6e-423d-b2b9-29a9d5465357","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:07","title":"Csányi Sándor pezsgőt bonthat, hasít az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15105cbd-1c71-4a70-aa0a-7b04122a28ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben garázdálkodott egy 39 éves férfi, két órán belül elfogták.\r

