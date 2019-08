Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a889aab6-4954-4584-a766-1220acf8802b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt hét végi El Pasó-i tömegmészárlás helyszínen készült egy kép, amelyen többek között Donald Trump amerikai elnök, felesége Melania, valamint egy olyan gyerek látható, akinek a szüleit a fehér felsőbbrendűségben hívő gyilkos lőtte le a helyi Walmart áruházban. Helyi források szerint a gyermeket már a fotózás előtt elvitték a kórházból, s csak azért vitték vissza az elárvult babát, hogy legyen kivel mutatkozni az első párnak.","shortLead":"A múlt hét végi El Pasó-i tömegmészárlás helyszínen készült egy kép, amelyen többek között Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190809_Trump_a_first_lady_es_a_fotozasra_visszahozott_kolcsonarva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a889aab6-4954-4584-a766-1220acf8802b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef3caac-7223-4d51-8f2f-a8c040f84ece","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Trump_a_first_lady_es_a_fotozasra_visszahozott_kolcsonarva","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:45","title":"Trump, a first lady és a fotózásra visszahozott kölcsönárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A politikusok elfordulni látszanak a kutatóktól, sokszor szankcionálják a megszólalásaikat, írja a Nature, és a példák sorában ott az MTA-ügy is. A megoldás, hogy a tudósok hallassák a hangjukat, figyelmeztessenek a veszélyekre minden eszközzel.\r

\r

","shortLead":"A politikusok elfordulni látszanak a kutatóktól, sokszor szankcionálják a megszólalásaikat, írja a Nature, és a példák...","id":"20190808_MTAugy_A_klimakrizist_tagado_Trumppal_es_az_esoerdoirto_brazil_elnokkel_kerult_egy_csapatba_a_Natureben_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7316d849-ab71-4a2a-b887-a1612f5f12aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_MTAugy_A_klimakrizist_tagado_Trumppal_es_az_esoerdoirto_brazil_elnokkel_kerult_egy_csapatba_a_Natureben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:33","title":"MTA-ügy: A klímakrízist tagadó Trumppal és az esőerdőirtó brazil elnökkel került egy csapatba a Nature-ben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek a Fideszből – számolt be a városi belviszály legújabb fejleményéről a 24.hu.","shortLead":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek...","id":"20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bac3c54-4f34-4ae8-881b-f8ceb6b26c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:30","title":"Szécsényben a belviszály miatt teljesen lenullázódott a Fidesz-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző LED-fóliák a gyártó szerint első ránézésre inkább tűnnek sci-finek, mint kézzelfogható valóságnak: az átlátszó képernyők mögött minden tárgy látható marad, az üvegfelületekre ragasztható LED-fóliával pedig akár egész irodaházak alakíthatók digitális kijelzőfelületté.","shortLead":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző...","id":"20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd75da39-db25-47a3-9a77-bd68e49bc21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:03","title":"73%-ban átlátszót képernyőt dobott piacra az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben, felfegyverkezve sétálgatott egy Missouri államban lévő Walmart áruházban. A férfit egy tűzoltó állította meg: pisztolyt szegezett rá, s sakkban tartotta a rendőrök megérkezéséig.","shortLead":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben...","id":"20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a36a5-345e-4283-bef3-fa88ecff3529","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:21","title":"Golyóálló mellényben és fegyverrel sétáló férfi okozott pánikot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes előre megvenni az autópálya- és egyéb matricákat, mert akkor majd nem lehet, de a fizetési kötelezettség megmarad.\r

\r

","shortLead":"Érdemes előre megvenni az autópálya- és egyéb matricákat, mert akkor majd nem lehet, de a fizetési kötelezettség...","id":"20190808_Autosok_figyelem_behal_az_utdijfizetes_szombat_ejjel_par_orara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa07f4-0741-4fa7-b4f9-615101bdb2ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Autosok_figyelem_behal_az_utdijfizetes_szombat_ejjel_par_orara","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:44","title":"Autósok, figyelem, behal az útdíjfizetés szombat éjjel pár órára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törőcsik Mari unokája, Járai Máté készítene önálló estet a Kossuth-díjas színésznő számára a 80-as években írt dalokból. A zenei feldolgozással kapcsolatban azonban még nem sikerült a dalok szerzőjével megegyeznie – írja a Blikk. ","shortLead":"Törőcsik Mari unokája, Járai Máté készítene önálló estet a Kossuth-díjas színésznő számára a 80-as években írt...","id":"20190810_Kesik_a_Torocsik_Mari_dalok_szindarab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1737d-8222-4553-81dc-810a7e3f767e","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Kesik_a_Torocsik_Mari_dalok_szindarab","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:36","title":"Elmarad a bemutatója a Törőcsik Mari dalaiból készült darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c591750-4884-46d0-a030-afdd60480d91","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190809_Marabu_FekNyuz_Illibakarom_mondani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c591750-4884-46d0-a030-afdd60480d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539a4d30-0aa6-4e85-8c4e-5a87243cc3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Marabu_FekNyuz_Illibakarom_mondani","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:12","title":"Marabu FékNyúz: Illib....akarom mondani...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]