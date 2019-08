Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymillió emberre 64 közúti halálos baleset jut. Ez 15 emberrel több, mint az uniós átlag.","shortLead":"Egymillió emberre 64 közúti halálos baleset jut. Ez 15 emberrel több, mint az uniós átlag.","id":"20190809_A_magyar_utak_a_legveszelyesebbek_kozott_vannak_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84e46-1739-44f2-8397-9ae90ed4e830","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_A_magyar_utak_a_legveszelyesebbek_kozott_vannak_Europaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:23","title":"A magyar utak a legveszélyesebbek között vannak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad21171-4bca-4f87-8375-a82b0670fe88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfát emelnék.","shortLead":"Az áfát emelnék.","id":"20190809_A_klimavaltozas_miatt_dragulhat_a_hus_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad21171-4bca-4f87-8375-a82b0670fe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0638b490-48dc-471c-9204-112004304a4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_A_klimavaltozas_miatt_dragulhat_a_hus_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:10","title":"A klímaváltozás miatt drágulhat a hús Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","shortLead":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","id":"20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ec508c-c0bb-4aaf-ac92-6a783c63d1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Megvan, melyik telefon kaphatja meg elsőként a Huawei operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","shortLead":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","id":"20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c15a81b-5705-4281-b7c3-f631845778d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:03","title":"Hétfőtől beszűkül az Astoriánál a Rákóczi út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focimez miatt írtak neki.","shortLead":"A focimez miatt írtak neki.","id":"20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2954-38f9-42eb-95d3-c9b0ef156ec8","keywords":null,"link":"/elet/20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:10","title":"Az MLSZ is üzent Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények alapján a három legnagyobb cseh autógyár. Ez az összeg négyszerese a 2017-es osztaléknak, egyben mintegy 25 százaléka a 2018-ban külföldre kifizetett csehországi osztalékoknak - írta az E15 gazdasági napilap","shortLead":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények...","id":"20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9f2026-efac-4b37-8fe8-ecd4978a477c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:19","title":"Rekordösszegű osztalékot kaptak a csehországi autógyárak anyacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekövetkezett Olaszországban az, amire egyre többen számítottak: Matteo Salvini a bevándorlásellenes Liga vezetője, az ország miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere bejelentette, előrehozott választást akar, mert működésképtelen a populista Öt Csillag Mozgalommal kötött koalíciója. Bár a hivatalos indok az, hogy Salvini megépítené az ötcsillagosok által vehemensen ellenzett olasz–francia gyorsvasutat, inkább az lehet a háttérben, hogy Salvini pártja jóval népszerűbb, mint koalíciós partnere. Salvini új koalíciós partnere Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) nevű párt vezére lehet. Ő kijelentette, az előrehozott választások olyan kormányt eredményezhetnek, amely eltökélt végrehajtani \"az Olaszország számára szükséges, politikailag inkorrekt reformokat\".","shortLead":"Bekövetkezett Olaszországban az, amire egyre többen számítottak: Matteo Salvini a bevándorlásellenes Liga vezetője...","id":"20190809_Salvini_olaszorszag_politika_valasztas_conte_liga_ot_csillag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110ec35-a815-4989-a88b-d1df95d408d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Salvini_olaszorszag_politika_valasztas_conte_liga_ot_csillag","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:25","title":"Belekezdett a nagy játszmájába Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","shortLead":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","id":"20190810_nagycsalados_auto_casco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cce0cf-9bd4-4c74-993c-ab0c70c6da2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_nagycsalados_auto_casco","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:45","title":"Megjelent a nagycsaládos casco is a 7 személyes autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]