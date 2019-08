Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával szerelt okostelefonnal, az egyik igazi szakértő szerint már a 40 MP is több, mint ami elég.","shortLead":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával...","id":"20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63feac44-ee4b-452a-bb51-561fed5e62d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:03","title":"Szakértő: felesleges a 64 MP-es kamera a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e8a491-85b2-48e5-98c5-df2593cd7608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190810_Teljesult_ket_magyar_kisgyerek_alma_talalkozhattak_Ed_Sheerannel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e8a491-85b2-48e5-98c5-df2593cd7608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdb4704-0cb0-4c2e-b829-95a5c99a5365","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Teljesult_ket_magyar_kisgyerek_alma_talalkozhattak_Ed_Sheerannel","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:38","title":"Teljesült két magyar kisgyerek álma: találkozhattak Ed Sheerannel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz kapcsolatairól.","shortLead":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz...","id":"20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd44b-fba5-4afa-bfcb-06651a242588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:10","title":"Donald Trump pácban: információkat adtak ki róla a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Harmadik napja zakatol a buligőzös az Óbudai-szigeten, a fesztiválozók ráadásul hányják is bele a szenet rendesen. Fotógaléria.","shortLead":"Harmadik napja zakatol a buligőzös az Óbudai-szigeten, a fesztiválozók ráadásul hányják is bele a szenet rendesen...","id":"20190810_Sziget_nfesztival_harmadik_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64226818-3e7c-4304-b7d0-e5187a4c5af0","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190810_Sziget_nfesztival_harmadik_nap","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:45","title":"Martin Garrix lakossági technójára verette a Sziget – nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott fel a szag.","shortLead":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott...","id":"20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071fa7a-8ce9-4c5e-99fc-3be50d908833","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:49","title":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint akár Felcsútról is jöhetett az orrfacsaró bűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Munkanap lesz, erre érdemes figyelni, ha valaki Budapesten parkol. ","shortLead":"Munkanap lesz, erre érdemes figyelni, ha valaki Budapesten parkol. ","id":"20190809_Most_szombaton_nem_ingyenes_a_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e4929e-2af7-48f8-a63a-4459e3d4e19d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_Most_szombaton_nem_ingyenes_a_parkolas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:57","title":"Most szombaton nem ingyenes a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Közlekedő Tömeg szerint nem csak egy pótlón izzadtak az utasok pénteken.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint nem csak egy pótlón izzadtak az utasok pénteken.","id":"20190810_Nem_mukodott_a_klima_40_fokos_hoseg_volt_a_46os_villamospotlon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ea188-5d3e-4f06-87f1-79f29e7c9e92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Nem_mukodott_a_klima_40_fokos_hoseg_volt_a_46os_villamospotlon","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:42","title":"Nem működött a klíma, 40 fokos hőség volt a 4-es, 6-os villamospótlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasútállomáson bukkantak rá a rendőrök.","shortLead":"A vasútállomáson bukkantak rá a rendőrök.","id":"20190809_Pecsett_talaltak_meg_a_Budapesten_eltunt_11_eves_kislanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0297fdd8-1cc1-445b-93df-7c25ca293829","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Pecsett_talaltak_meg_a_Budapesten_eltunt_11_eves_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 21:00","title":"Pécsett találták meg a Budapesten eltűnt 11 éves kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]