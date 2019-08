Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","id":"20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1566d6-7028-4cd0-b82a-ddf0fb49ecf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:53","title":"Arab bevándorlónak nézték, lefejelték a budapesti Árkád előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek sztrájkja miatt. A kabinet azt ígéri, nem hagyják, hogy a munkabeszüntetés megbénítsa az országot a turistaszezon közepén.","shortLead":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek...","id":"20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4e53f-59b4-46cf-b6e9-c114d3dccd23","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:50","title":"Limit van a benzinre a portugáloknál a turistaszezon csúcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c2455-dfe8-4b54-8257-afcd35980d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:03","title":"Ez történt: izgalomba hozta az internetet egy egyszerű matekpélda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","shortLead":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","id":"20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b99758-8785-4e02-a780-03c8ac747b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:54","title":"Egy francia férfi rollerrel ment az autópályán, éjfélkor. Elütötte egy motoros, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további kilátások sem túl rózsásak.","shortLead":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további...","id":"20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b78fb-cadf-4c3a-b721-bb46a86c834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:03","title":"Jönnek az idei iPhone-ok, és lehet, hogy ettől nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"kkv","description":"Saját tőkét, saját pénzt befektetni nagyon drága, mert a tulajdonosok átlagos hozamelvárása ma éves 15–30 százalék között mozog a kkv-szegmensben. Nem véletlen tehát, hogy még azok is, akiknek egyébként volna elegendő saját forrása, sokkal inkább preferálják a ma akár 4 százalék körüli fix kamatozással elérhető cégfelvásárlási hiteleket.","shortLead":"Saját tőkét, saját pénzt befektetni nagyon drága, mert a tulajdonosok átlagos hozamelvárása ma éves 15–30 százalék...","id":"20190812_Cegvasarlas_hitelbol_ezeken_mulik_az_igenyles_sikere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e38a9-4c33-4289-b8aa-173e0e40ee95","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Cegvasarlas_hitelbol_ezeken_mulik_az_igenyles_sikere","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:45","title":"Cégvásárlás hitelből: ezeken múlik az igénylés sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban a legutóbbi hírre sokan felkapták a fejüket. Állítólag 108 MP-es kamerával szerelt okostelefont készít a Xiaomi.","shortLead":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban...","id":"20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5251911f-3935-481a-90a5-8e179a998119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:03","title":"108 megapixeles kamerával szerelt telefonon dolgozik a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem közös funkciókkal is. Hamarosan a WhatsApp is megkap egy kedvelt Instagram-funkciót.","shortLead":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem...","id":"20190812_instagram_boomerang_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ee1dfd-a159-49e1-ae68-1356b99c234e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_boomerang_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:03","title":"Belehúz a Facebook: egyre jobban fog hasonlítani a WhatsApp az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]