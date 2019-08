Ezek a legvadabb összeesküvés-elméletek Jeffrey Epstein haláláról

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","shortLead":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","id":"20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8ee86-94ad-46d2-a784-ff4df9a3e192","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:34","title":"Poloska és vizeletes matrac várja a BKV munkásszállójára érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","id":"20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1566d6-7028-4cd0-b82a-ddf0fb49ecf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:53","title":"Arab bevándorlónak nézték, lefejelték a budapesti Árkád előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek jelenthet segítséget.","shortLead":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi...","id":"20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728fd176-17e5-4a6a-84dc-37eb6a125346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:03","title":"Az orvosok kitalálták, hogyan lehet 20 évvel elhalasztani a menopauza kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","shortLead":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","id":"20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad6e5f8-9659-404c-a4d1-b0e0d84034f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávú lett a BMW zöld rendszámos 2-es modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első szarkofág élettartama a végéhez közeledik.","shortLead":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első...","id":"20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34944cd7-79ff-40cb-b1c4-e3b5967af6d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:15","title":"Kezd tönkremenni a csernobili atomerőmű régi szarkofágja, le kell bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni a saját operációs rendszerükre. Erről is szó esett az Őrültech legújabb adásában.","shortLead":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni...","id":"20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab049be-d550-4a34-8c1b-c44d9f16bf49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 21:03","title":"Podcast: A Huawei meglépte, amitől tart a Google és az Android is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce9a1e-de16-4cf2-8e96-4a50167b8992","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a 3-as BMW és a C-osztályos Mercedes új ellenfele. ","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a 3-as BMW és a C-osztályos Mercedes új ellenfele. ","id":"20190810_11_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_a4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ce9a1e-de16-4cf2-8e96-4a50167b8992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81138be0-1253-49f2-b850-f949a013de63","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_11_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_a4","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"11 millió forinton nyit itthon az új Audi A4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]