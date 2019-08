Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ebből még baj lehet!","shortLead":"Ebből még baj lehet!","id":"20190816_Uzentek_a_danok_Trumpnak_Gronland_nem_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490d52e-1dee-46f1-9e48-b37decc78bdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Uzentek_a_danok_Trumpnak_Gronland_nem_elado","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:19","title":"Üzentek a dánok Trumpnak: Grönland nem eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan szakágban, ahol az a cél, hogy minél messzebbre üssék a labdát.","shortLead":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan...","id":"20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ac3049-673f-4c25-86f3-2f307250593a","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:53","title":"Shane Tusup: Sosem tartottam magam úszóedzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f766e3-8bff-4fe6-99ea-75de1293a0b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán tanulságos videó, főleg úgy, hogy egy mentős elmondta, miért is teljesen értelmetlen ezt csinálni.","shortLead":"Igazán tanulságos videó, főleg úgy, hogy egy mentős elmondta, miért is teljesen értelmetlen ezt csinálni.","id":"20190815_Ratapadt_a_mentore_ugy_nyert_utat_a_szetnyilo_kocsisorban_egy_masik_autos__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f766e3-8bff-4fe6-99ea-75de1293a0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7556c9d7-052d-4114-8ad5-7b4b8c7d3cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Ratapadt_a_mentore_ugy_nyert_utat_a_szetnyilo_kocsisorban_egy_masik_autos__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:19","title":"Rátapadt a mentőre, úgy nyert utat a szétnyíló kocsisorban egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","shortLead":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","id":"20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01c4b-6a27-49c6-bd3d-170d36284569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:03","title":"Sarki jégtáblákba lefúrva is találtak mikroműanyagokat kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menetrendjében is jelentős eltérések lesznek. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra és parkolási tilalomra is kell készülni.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai...","id":"20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03488ae1-19a5-4be5-a9c9-8eef0e125b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:58","title":"Nem lesz egyszerű feladvány közlekedni Budapesten a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","shortLead":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","id":"20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c72433-194d-47d7-ac77-346b94d53c51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:09","title":"Valahonnan ismerős ez a dalszöveg? Gratulálunk, ön naprakész!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","shortLead":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","id":"20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae1713c-960a-4ed0-bfbe-52c89010148e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:03","title":"14 ezer forint helyett most ingyen az öné lehet ez a két nagyszerű játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b665aeca-6986-46d9-b3b2-a27f85dbb222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy alapítvány két éve indított gyűjtést, eddig 10 millió euró gyűlt össze. ","shortLead":"Egy alapítvány két éve indított gyűjtést, eddig 10 millió euró gyűlt össze. ","id":"20190815_Milliokat_adott_az_elso_romaniai_gyermekonkologiai_klinika_epitesere_a_Metallica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b665aeca-6986-46d9-b3b2-a27f85dbb222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60391188-6e40-41c8-b9cb-a99cd067a428","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Milliokat_adott_az_elso_romaniai_gyermekonkologiai_klinika_epitesere_a_Metallica","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:07","title":"Milliókat adott az első romániai gyermekonkológiai klinika építésére a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]