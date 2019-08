Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezren tüntettek békésen vasárnap Hongkongban, azt mutatva, hogy a mozgalom továbbra is széles támogatást tud maga mögött a nemzetközi repülőtér működését megbénító ülőtüntetés után is.","shortLead":"Több százezren tüntettek békésen vasárnap Hongkongban, azt mutatva, hogy a mozgalom továbbra is széles támogatást tud...","id":"20190818_Tobb_szazezren_tuntettek_bekesen_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6730a6-d0ce-4550-8ea3-ff99019301de","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tobb_szazezren_tuntettek_bekesen_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:20","title":"Több százezren tüntettek békésen Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben százszor jobb, mint a neten – írta a mashable.com, miután Grohl és Astley együtt léptek fel egy londoni szórakozóhelyen.","shortLead":"Élőben százszor jobb, mint a neten – írta a mashable.com, miután Grohl és Astley együtt léptek fel egy londoni...","id":"20190818_Dave_Grohl_es_Rick_Astley_egyutt_a_Moth_klubban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8fb40-f7f8-4ffa-897c-159fefc5f13b","keywords":null,"link":"/kultura/20190818_Dave_Grohl_es_Rick_Astley_egyutt_a_Moth_klubban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 18:02","title":"Dave Grohl és Rick Astley meglepetésbulit tartottak egy londoni klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple eszközeiből gyűjtött adatokat vizsgálták annak érdekében, hogy felderítsék az ezeket viselőknél a szellemi hanyatlással kapcsolatos korai jeleket.","shortLead":"Az Apple eszközeiből gyűjtött adatokat vizsgálták annak érdekében, hogy felderítsék az ezeket viselőknél a szellemi...","id":"20190818_okosora_alvasfigyelo_apple_watch_beddit_demencia_korai_tunetei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6808cc68-d754-434d-a110-7876c55adda2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_okosora_alvasfigyelo_apple_watch_beddit_demencia_korai_tunetei","timestamp":"2019. augusztus. 18. 19:03","title":"Elárulja az okosóra, ha valakinél megkezdődött az elbutulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ef0ee8-7411-4d60-95ff-a5966bd66260","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder nem állna itt meg, a cél a 300 feletti tempó. ","shortLead":"A rekorder nem állna itt meg, a cél a 300 feletti tempó. ","id":"20190819_280_kmhval_tekert_egy_bringas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ef0ee8-7411-4d60-95ff-a5966bd66260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac650111-5c80-4f18-a561-3170dc72c167","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_280_kmhval_tekert_egy_bringas","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:41","title":"280 km/h-val tekert egy bringás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fa93e3-bc38-46d2-86fc-efc1963b898b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megbuktatja-e saját kormányát a szélsőjobboldal és jelenthet-e reális alternatívát a baloldal és a gyengébbik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom szövetsége? Ez a tét abban az országban, ahol a kormányválság szinte permanens. ","shortLead":"Megbuktatja-e saját kormányát a szélsőjobboldal és jelenthet-e reális alternatívát a baloldal és a gyengébbik...","id":"20190820_Kaosz_es_krizis_avagy_a_ket_Matteo_haboruja_Romaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6fa93e3-bc38-46d2-86fc-efc1963b898b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cde0a-06e4-4600-8cd1-d546319ccdd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190820_Kaosz_es_krizis_avagy_a_ket_Matteo_haboruja_Romaban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:20","title":"Káosz és krízis, avagy a két Matteo háborúja Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Ashley_Cole_visszavonul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb223240-4a99-4b3e-bdf9-641bf39128ba","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Ashley_Cole_visszavonul","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:09","title":"Ashley Cole visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban vannak. ","shortLead":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban...","id":"20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a72f2c6-c9b3-4b26-b330-77763b126a95","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:57","title":"Helikopterrel érkezett mentőegység a Tátra barlangjában rekedt két férfihoz - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután egy kiszivárogtatott hangfelfelvétel alapján kiderült: a lap főszerkesztője, Dean Baquet azt kérte, hogy a jövőben a lap a Trumppal foglalkozó cikkekben az elnök állítólagos rasszizmusára koncentráljon.","shortLead":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután...","id":"20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f2b799-17f2-4536-8205-f5ca70c22050","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:11","title":"Trump szerint a New York Times ördögi propagandagépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]