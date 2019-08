Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","shortLead":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","id":"20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008652-c32c-4578-9d6d-97ce7a8db3f7","keywords":null,"link":"/sport/20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:10","title":"Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2988a630-0ea6-4a58-b7db-15173711b26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sermer Ádám Karácsony Gergely javára lép vissza, őt fogja támogatni a kampányban. ","shortLead":"Sermer Ádám Karácsony Gergely javára lép vissza, őt fogja támogatni a kampányban. ","id":"20190822_Visszalep_a_Liberalisok_fopolgarmesterjeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2988a630-0ea6-4a58-b7db-15173711b26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eab0c0f-b30b-4b96-84a5-721a29b5e499","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Visszalep_a_Liberalisok_fopolgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:36","title":"Visszalép a Liberálisok főpolgármester-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40ae6f-96d1-4cb5-a078-1f2fb8185728","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell elviselni a másik embert, csak fizetni.","shortLead":"Nem kell elviselni a másik embert, csak fizetni.","id":"20190821_Autoautomatat_tesztel_egy_brit_kereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f40ae6f-96d1-4cb5-a078-1f2fb8185728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eb04e0-9235-46de-8619-45b7e61cf498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Autoautomatat_tesztel_egy_brit_kereskedo","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:41","title":"Autóautomatát tesztel egy brit kereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is bejelentette, hogy újra indul a polgármesteri címért.","shortLead":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is...","id":"20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480fcf25-b326-4294-a1c8-b45ec918a26c","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:57","title":"Beállt a teljes ellenzék Botka mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","shortLead":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","id":"20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d74f2a-e031-4e05-8f86-7969a8a8b4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ leggyorsabb villanyautó-töltőjét, amiből itthon már kettő is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","shortLead":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","id":"20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923fcea-1b0d-4271-883e-cf534cf05187","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:39","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy 18 éves férfi Debrecenben, meglőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér. A félbarna az átlagnál is nagyobb mértékben, 14 százalékkal lett drágább.","shortLead":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér...","id":"20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c0a104-c6a7-4709-8765-777360b9ab21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:16","title":"Sokat drágult a kenyér az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokság keddi nyitónapján. Ezzel ő az egyik magyar úszó, akinek megvan a tokiói induláshoz szükséges eredménye.","shortLead":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló...","id":"20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598bb46-e12d-4f8d-81f8-6a18e231794c","keywords":null,"link":"/sport/20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:49","title":"A 16 éves Zombori Gábor világbajnoki csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]