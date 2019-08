Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","shortLead":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","id":"20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803120e0-e777-4cd7-8ee0-8bcbf6c318a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:55","title":"Trump nekiment az általa kinevezett jegybankelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","id":"20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2c096-1b07-4791-a390-c7a27db2503e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:43","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","id":"20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8a2a4-0547-4c95-944f-9dc98cc741cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:21","title":"Sztrájkot jelentettek be a British Airways pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg mintegy 900 millió éve történhetett, de a Földön a LIGO és Virgo gravitációshullám-obszervatóriumok csak augusztus 14-én észlelték a jeleit.","shortLead":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg...","id":"20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34326e8f-0e5a-4bd0-84b8-6a3a22a4fd21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:03","title":"900 millió éve történhetett, de a Földről csak múlt héten lászott, ahogy egy fekete lyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","shortLead":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","id":"20190822_india_amazon_irodahaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320434f4-42a4-43c1-be55-ab08b3ce74ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_india_amazon_irodahaz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:11","title":"Indiában nyitotta meg legnagyobb irodaházát az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","shortLead":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","id":"20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72721604-7b63-4552-8da3-e0669bff251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Szocialista jelölt is elindul Botka ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","shortLead":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","id":"20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b432580-d94b-476d-9d6f-69454f4bd752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Brexit: két szék között a padlóra eshet Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget. A végén pedig tett egy erősen gúnyos megjegyzést a Petőfi Rádióra.","shortLead":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget...","id":"20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9231dbb-29f0-4778-b56c-05675933e25f","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:44","title":"Majka a színpadról szólt be durván a Petőfi Rádiónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]