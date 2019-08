Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","shortLead":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","id":"20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01c4b-6a27-49c6-bd3d-170d36284569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:03","title":"Sarki jégtáblákba lefúrva is találtak mikroműanyagokat kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","shortLead":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","id":"20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f575a-7d22-4af7-8dd3-2ecd672b9a51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:20","title":"Idős férfi próbált bejutni a pilótafülkébe a Budapest–Reykjavík-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","shortLead":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","id":"20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f7ebeb-6a21-4bde-a212-baf899a9ba5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 22:03","title":"A média is hibás lehet a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island, a balfék rendőrökről szóló Jófiúk, folytatódnak a közönségkedvenc sorozatok, de új évaddal indul az X-Faktor is. ","shortLead":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island...","id":"20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1012a1e-56d1-4640-88f9-2bbfa1032b63","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:25","title":"Ez jobb, mint a csok: ősszel indul az RTL-en a világ egyik legnépszerűbb párkereső show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f93841-33c1-43c1-b862-dac7f7af30b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A facebookos hirdetések általában csak zavarják a felhasználót. A közösségi oldal most olyat talált ki, ami jóval hasznosabb az eddigieknél.","shortLead":"A facebookos hirdetések általában csak zavarják a felhasználót. A közösségi oldal most olyat talált ki, ami jóval...","id":"20190815_facebook_reklam_hirdetes_mozifilm_elozetes_mozijegy_vasarlasa_a_facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f93841-33c1-43c1-b862-dac7f7af30b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88da3d21-3a58-48ac-9c1c-a219c89879ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_reklam_hirdetes_mozifilm_elozetes_mozijegy_vasarlasa_a_facebookon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:03","title":"Jön egy új reklámfajta a Facebookra, de ezt alighanem imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","id":"20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632c4a83-493e-4eb4-a046-7bc850738bc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:49","title":"Hivatalos: Nagy Blanka tényleg elindul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért legmelegebb júliusi hónap volt a világon az időjárási feljegyzések kezdete, 1880 óta - közölte az amerikai Nemzeti Óceán-és Légkörkutató Hivatal (NOAA).","shortLead":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért...","id":"20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fde76c-05fc-4793-a5d0-0febe0b75105","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 21:25","title":"A tengeri jég sose volt még ilyen kicsi se az északi, se a déli sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan szakágban, ahol az a cél, hogy minél messzebbre üssék a labdát.","shortLead":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan...","id":"20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ac3049-673f-4c25-86f3-2f307250593a","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:53","title":"Shane Tusup: Sosem tartottam magam úszóedzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]