[{"available":true,"c_guid":"1d3f05b2-eb80-402e-a743-3145c1044207","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki érezte már azt az anyóséknál, hogy a család le szeretné vadászni! Nos, az Aki bújt című, bestiálisan szellemes horrorfilmben a rémálom megvalósul. De csak azért, hogy a famíliának lehessen jövője. Kritika.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki érezte már azt az anyóséknál, hogy a család le szeretné vadászni! Nos, az Aki bújt című...","id":"20190823_Ilyen_lehet_az_ordog_csaladvedelmi_akcioterve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3f05b2-eb80-402e-a743-3145c1044207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac9f7cc-2c9a-456d-acc8-86ebf8c90cb0","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Ilyen_lehet_az_ordog_csaladvedelmi_akcioterve","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:00","title":"Ilyen lehet az ördög családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","shortLead":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","id":"20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0ff475-0143-48e2-8aec-b894136aed03","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:58","title":"Meghalt David Koch, az egyik leggazdagabb ember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azt közölte: a 35 éves S. Levente tette után öngyilkos lett. A lakásba augusztus 20-án az édesanya egyszer már kihívta a rendőrséget. ","shortLead":"A rendőrség azt közölte: a 35 éves S. Levente tette után öngyilkos lett. A lakásba augusztus 20-án az édesanya egyszer...","id":"20190823_Az_apa_olte_meg_elettarsat_es_gyereket_a_budai_tarsashazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9140984c-833c-44e3-8ffa-adaca5a10798","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_apa_olte_meg_elettarsat_es_gyereket_a_budai_tarsashazban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:36","title":"Az apa ölte meg élettársát és gyerekét a budai társasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy salátahatározatban a kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára.

","id":"20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ebce86-d2dd-44c5-ba30-eba2742fc024","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"A kormány tízmilliókat pakolt át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy arany, egy ezüstérem is született a vb-n, és a vb-újonc Lucz-Kiss kettős is bronzérmet tudott szerezni.\r

","shortLead":"Egy arany, egy ezüstérem is született a vb-n, és a vb-újonc Lucz-Kiss kettős is bronzérmet tudott szerezni.\r

","id":"20190823_Eremeso_a_szegedi_kajakkenuvbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272a9668-96f7-462c-b081-719a59a727f0","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Eremeso_a_szegedi_kajakkenuvbn","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:31","title":"Éremeső a szegedi kajak-kenu-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsések, akik az emberi lélek által képesek tükrözni a valóságot a mesterséges intelligencia korában – hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke pénteken Pápán, az Új Tengeri Selyemút – Magyarország neves kínai festőművészek szemével című tárlat megnyitóján, melyet a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatfelvétel 70. évfordulója alkalmából rendeztek.","shortLead":"Szerencsések, akik az emberi lélek által képesek tükrözni a valóságot a mesterséges intelligencia korában –...","id":"20190823_Kover_Laszlo_Aggaszto_az_emberi_intelligencia_csokkenese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfc6943-ac20-4097-b8b5-627d3ae58da2","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Kover_Laszlo_Aggaszto_az_emberi_intelligencia_csokkenese","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:19","title":"Kövér László: Aggasztó az emberi intelligencia csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli dollármilliárdos magángépén. Nicolas Sarkozy ügyvédet kísérték. A francia törvények szerint a volt köztársasági elnököknek is védelem jár - különösen külföldön. Sarkozy 2007 és 2012 között volt Franciaország elnöke, most izraeli barátjának kérésére látogatott el Guineába.","shortLead":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli...","id":"20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b20bc60-d331-42c0-9144-a51b9e0ab1a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:05","title":"Mit keresett Sarkozy egy korrupcióval vádolt izraeli milliárdos oldalán Guineában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén akár még a német gazdaság stagnálásával is számolni kell Dieter Kempf, a BDI német iparszövetség elnöke szerint. ","shortLead":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén...","id":"20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb60d173-9ae6-4e18-8c78-47d473e140d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:05","title":"Stagnálástól tart a német iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]