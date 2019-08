Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy megye kivételével mindenhol figyelmeztetés van érvényben. ","shortLead":"Egy megye kivételével mindenhol figyelmeztetés van érvényben. ","id":"20190829_hoseg_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b408935-47b4-4bda-a27c-09b9b3d60a71","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_hoseg_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:48","title":"Figyelmeztet a meteorológia: hőség és zivatarok is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","shortLead":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","id":"20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ec151c-cebc-4aad-9392-d984e5ea63b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:36","title":"Megpuccsolták Schmidt Máriát a XXI. Század Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második oka.\r

\r

","shortLead":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második...","id":"20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772ca55-efb7-46c7-a30f-7ef82e7432a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:38","title":"Romániában is gond a népességfogyás, rengeteg a kivándorló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint három éve nem változott. ","shortLead":"Több mint három éve nem változott. ","id":"20190827_Megint_maradt_az_alapkamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b6139a-2c2a-4027-8be3-b2e976500aa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Megint_maradt_az_alapkamat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:24","title":"Megint maradt az alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél óra alatt összesen tizenegy gyorshajtót mértek be a rendőrök ugyanazon a ponton.","shortLead":"Másfél óra alatt összesen tizenegy gyorshajtót mértek be a rendőrök ugyanazon a ponton.","id":"20190829_gyorshajtas_44es_ut_rendorseg_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad26fc2-4f0b-458c-acca-f75c64ea0fe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_gyorshajtas_44es_ut_rendorseg_traffipax","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:07","title":"191-gyel száguldozó gyorshajtót fotóztak a 44-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad58042-7ed7-4119-942a-b77384afcbd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a menetfények esetleg nem tennék teljesen egyértelművé, hogy egy BMW közelít, a sötétben világító hűtőrács garantáltan megteszi a hatását.","shortLead":"Ha a menetfények esetleg nem tennék teljesen egyértelművé, hogy egy BMW közelít, a sötétben világító hűtőrács...","id":"20190828_mar_vilagito_vesehutoraccsal_is_rendelheto_az_5os_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad58042-7ed7-4119-942a-b77384afcbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d074d3-2dfb-4c9c-9907-ea5842433b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_mar_vilagito_vesehutoraccsal_is_rendelheto_az_5os_bmw","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:41","title":"Már világító vese-hűtőráccsal is rendelhető az 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghökkentő idézetet talált az Uzsoki Utcai Kórházban fekvő édesanyja kórtermének ajtaján egy olvasónk, aki ezt az ellátás tapasztalatai alapján csak egyféleképpen tudta értelmezni. Az intézmény viszont \"rossz, aki rosszra gondol\" – alapon hárít.","shortLead":"Meghökkentő idézetet talált az Uzsoki Utcai Kórházban fekvő édesanyja kórtermének ajtaján egy olvasónk, aki ezt...","id":"20190827_Alaptorveny_szerinti_utmutatassal_haritana_a_csaladtagokra_az_idos_betegek_gondozasat_az_Uzsoki_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd351eb-e360-4b41-943c-5e6f903a2ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Alaptorveny_szerinti_utmutatassal_haritana_a_csaladtagokra_az_idos_betegek_gondozasat_az_Uzsoki_korhaz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:50","title":"Alaptörvényből vett útmutatással neveli betegei hozzátartozóit az Uzsoki kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől, hogy vonja vissza a sértő megjegyzéseit.","shortLead":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől...","id":"20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9686ec7-87c0-49f6-9c31-56d5fe14ed23","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","timestamp":"2019. augusztus. 27. 22:25","title":"Ha Macron bocsánatot kér, Bolsonaro elfogadja a 20 millió dolláros segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]