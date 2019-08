Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","shortLead":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","id":"20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11081b6-f198-4afa-ba6d-720b7170dbae","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:19","title":"Háromszor is hívták a rendőröket korábban a Zöldlomb utcai családi tragédia helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Threads néven önálló üzenetküldő alkalmazáson dolgozik a Facebook, amit az Instagram egyfajta társaként képzel el a közösségi óriás. A programot már többen tesztelik.","shortLead":"Threads néven önálló üzenetküldő alkalmazáson dolgozik a Facebook, amit az Instagram egyfajta társaként képzel el...","id":"20190827_instagram_direct_uzenetkuldes_threads_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d5e63a-dbf1-4c38-bd2a-8a9809a77958","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_instagram_direct_uzenetkuldes_threads_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:03","title":"Új alkalmazást fejleszt a Facebook az Instagramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére a fideszes többségű bizottság szerdán simán rá is bólintott. Sőt, rögtön árkedvezményt is adtak Áderéknek a helyiségek olyan hátrányaira hivatkozva, mint hogy nincs utcafronti rész és állandóan zárva van a kapu. A kerület ellenzéki képviselője nem érti, miért kell évi 2 milliós engedményt tenni a köztársasági elnöknek, és inkább helyi vállalkozásoknak adná az ingatlanokat. Az önkormányzat szerint viszont a kedvezmény ilyen esetekben mindenkinek jár.","shortLead":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére...","id":"20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d5d30-269b-4a4d-b898-233fa5af4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:49","title":"Olcsósítva kap Áder raktárakat a budavári önkormányzattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622fa816-011b-495f-b3c4-f06afde99ef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén ötven éves James Bond-film, az Őfelsége titkosszolgálatában gálavetítésére és a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Életműdíját átvenni érkezik Miskolca George Lazenby. Közönségtalálkozót szerveznek az egykori 007-es tiszteletére. ","shortLead":"Az idén ötven éves James Bond-film, az Őfelsége titkosszolgálatában gálavetítésére és a CineFest Miskolci Nemzetközi...","id":"20190827_James_Bond_Miskolcra_jon_cinefest_george_lazenby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=622fa816-011b-495f-b3c4-f06afde99ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a820bd-5dbf-413d-98a1-3f22fb8589e0","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_James_Bond_Miskolcra_jon_cinefest_george_lazenby","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:00","title":"Találkozhat James Bonddal, ha szeptemberben Miskolcra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének neve egy gazdasági bűncselekményhez kapcsolódó ügy környékén.

","shortLead":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének...","id":"20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff869d-dbfa-4432-b52c-12a0285b25e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:51","title":"Átlátszó: A vizes vb-t rendező cég gazdasági vezetője is érintett lehet egy NAV-os vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","shortLead":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","id":"20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979240e-0380-425b-baca-426373ca96f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:25","title":"Dobrev Klára optimistán várja az őszi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől, hogy vonja vissza a sértő megjegyzéseit.","shortLead":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől...","id":"20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9686ec7-87c0-49f6-9c31-56d5fe14ed23","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","timestamp":"2019. augusztus. 27. 22:25","title":"Ha Macron bocsánatot kér, Bolsonaro elfogadja a 20 millió dolláros segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411c60f3-fe8d-41d8-b658-b81cf11d389a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bátran kijelenthető, hogy nem úgy fest, mint egy klasszikus autógyár, főleg nem mint egy kínai üzemről gondolnák.","shortLead":"Bátran kijelenthető, hogy nem úgy fest, mint egy klasszikus autógyár, főleg nem mint egy kínai üzemről gondolnák.","id":"20190827_Elkepesztoen_nez_ki_a_Polestar_kinai_gyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411c60f3-fe8d-41d8-b658-b81cf11d389a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0392b3-caf8-4154-9160-2874fc01133f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Elkepesztoen_nez_ki_a_Polestar_kinai_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:27","title":"Elképesztően néz ki a Polestar elektromos autómárka kínai gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]