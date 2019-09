Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","shortLead":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","id":"20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53f8e6-da3e-4631-ab61-f674d1cad9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:18","title":"Brexit: elvesztette többségét Boris Johnson kormánya a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","shortLead":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","id":"20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd51dfb1-78df-4c5a-a6e3-31f70f30f419","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:11","title":"Vecsei H. Miklós: Elhatárolódom attól, hogy a Mi vagyunk a Grund! szól kampányrendezvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8243db-0bcb-45dd-b53f-208bc2d7a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schlagmüller Gábor az interjú során elnézést kért, amiért azt mondta a köztévében, hogy elege van a bal- és jobboldalból. ","shortLead":"Schlagmüller Gábor az interjú során elnézést kért, amiért azt mondta a köztévében, hogy elege van a bal- és...","id":"20190903_Behivtak_a_koztevebe_a_Tarlos_kihivojanak_jelentkezo_postast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8243db-0bcb-45dd-b53f-208bc2d7a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11b29ba-8090-464d-b83e-ba0f0621e06c","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Behivtak_a_koztevebe_a_Tarlos_kihivojanak_jelentkezo_postast","timestamp":"2019. szeptember. 03. 21:40","title":"Behívták a köztévébe a Tarlós kihívójának jelentkező postást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b35ef21-74a6-49b9-a667-c80d7bd266e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy budapesti egyetemek összevonása helyett a hvg.hu információi szerint akadémiai kutatóintézetekkel terelné őket közös ernyőszervezetbe az immár a felsőoktatás felett is diszponáló innovációs és technológiai miniszter. A még kiformálás előtt álló jogi megoldással évtizedes gordiuszi csomót vághat át az ötletgazda, Palkovics László: nem kell éveket várni, gyakorlatilag egyik napról a másikra kerülhetnek feljebb a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban az eddig a hátsó szekcióban jegyzett intézmények.","shortLead":"A nagy budapesti egyetemek összevonása helyett a hvg.hu információi szerint akadémiai kutatóintézetekkel terelné őket...","id":"20190902_felsooktatas_egyetem_corvinus_bme_semmelweis_palkovics_elkh_palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b35ef21-74a6-49b9-a667-c80d7bd266e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d938aff3-d162-4cb1-bec9-d96ffe8582e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_felsooktatas_egyetem_corvinus_bme_semmelweis_palkovics_elkh_palkovics","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:30","title":"Kiderült Palkovics új terve: ez lehet a sorsa a Corvinusnak, a Semmelweisnek és a BME-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed2a15-4f0e-4dbf-84d8-a468ddbb0b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt írja, nem kellett volna elhatárolódnia a Mi vagyunk a Grund című dal kampányfelhasználásaitól.","shortLead":"A színész azt írja, nem kellett volna elhatárolódnia a Mi vagyunk a Grund című dal kampányfelhasználásaitól.","id":"20190903_Akik_szerint_patkany_hazaarulo_vagyok_elfogadom__Vecsei_torolte_a_posztjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed2a15-4f0e-4dbf-84d8-a468ddbb0b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40bc973-1c6a-444a-be7c-40b39241ef8e","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Akik_szerint_patkany_hazaarulo_vagyok_elfogadom__Vecsei_torolte_a_posztjat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:18","title":"„Akik szerint patkány, hazaáruló vagyok, elfogadom” - Vecsei H. Miklós törölte a posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az üzem lehet a British American Tobacco egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon.","shortLead":"Ez az üzem lehet a British American Tobacco egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon.","id":"20190902_Bovul_a_pecsi_dohanygyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b731b32-2d90-4eec-9890-7efe12bfd1f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Bovul_a_pecsi_dohanygyar","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:53","title":"Bővül a pécsi dohánygyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","shortLead":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","id":"20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbc4c9d-3abe-418c-81ac-bed3887aaf20","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:39","title":"Román álrendőrök ezer euróval loptak meg egy marokkói családot a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]