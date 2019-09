Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","shortLead":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","id":"20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f1c9cf-b0c2-4558-b27d-ceea23ed9ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:40","title":"Jócskán megdrágulhat a téliszalámi is a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240fbabb-f1a1-4a25-a307-d69955122888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a négy hónapos baltikumi küldetés.","shortLead":"Véget ért a négy hónapos baltikumi küldetés.","id":"20190904_Foleg_orosz_gepek_miatt_kellett_riasztani_a_Gripeneket_a_Baltikumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240fbabb-f1a1-4a25-a307-d69955122888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bffd6e-b4bc-4ab4-a3a8-7749343a18b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Foleg_orosz_gepek_miatt_kellett_riasztani_a_Gripeneket_a_Baltikumban","timestamp":"2019. szeptember. 04. 21:26","title":"Főleg orosz gépek miatt kellett riasztani a Gripeneket a Baltikumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdb7b37-7006-40c8-9858-339437ef0f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János tett feljelentést rágalmazásért a hódmezővásárhelyi polgármester őt érintő kijelentései miatt. ","shortLead":"Lázár János tett feljelentést rágalmazásért a hódmezővásárhelyi polgármester őt érintő kijelentései miatt. ","id":"20190905_Lazar_Janos_es_MarkiZay_Peter_a_birosagon_sem_bekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdb7b37-7006-40c8-9858-339437ef0f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec337a45-afad-4844-9a99-029c7d93996d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Lazar_Janos_es_MarkiZay_Peter_a_birosagon_sem_bekultek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:44","title":"Lázár János és Márki-Zay Péter a bíróságon sem békültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az irányítástechnikára vonatkozó több mint 100 milliárd forintos tenderből kiszorultak az oroszok. ","shortLead":"Az irányítástechnikára vonatkozó több mint 100 milliárd forintos tenderből kiszorultak az oroszok. ","id":"20190905_paks2_beszallito_roszatom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98bbd3d-365c-484a-884e-c14e3491544e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_paks2_beszallito_roszatom","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:28","title":"Nyugati beszállító adhatja Paks II egy fontos beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","shortLead":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","id":"20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18686bc-aa7f-4cd3-8212-5725063dfef1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:23","title":"Lemondott Amerikában a közel-keleti béketerv egyik kidolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék és a Brexitet ellenző konzervatívok napirendre vették a törvénytervezetet, amellyel elhalaszthatnák a Brexitet, a miniszterelnök új választással fenyeget, de ahhoz kétharmados többségre lenne szüksége.","shortLead":"Az ellenzék és a Brexitet ellenző konzervatívok napirendre vették a törvénytervezetet, amellyel elhalaszthatnák...","id":"20190904_Brexit_Johnson_kulcsfontossagu_szavazast_vesztett_el_uj_valasztassal_fenyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575379ce-4091-4e2b-a4dd-7f143babbf14","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Brexit_Johnson_kulcsfontossagu_szavazast_vesztett_el_uj_valasztassal_fenyeget","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:07","title":"Brexit: Johnson kulcsfontosságú szavazást vesztett el, új választással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi aznap veszítette el az állását. ","shortLead":"A férfi aznap veszítette el az állását. ","id":"20190904_ferj_feleseg_brutalis_tamadas_keseles_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2096642-e3a2-4dc2-b7de-c815d54a3498","keywords":null,"link":"/elet/20190904_ferj_feleseg_brutalis_tamadas_keseles_meglepetes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:35","title":"Megkérte a feleségét, hogy eltakart szemmel számoljon vissza, majd megszúrta egy késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7340b9f-6cc0-438f-ae06-58fe3336f9a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a minden korábbinál jobb képfrissítési ráta az idei IFA 2019 szakkiállítás egyik slágertémája. A játékosoknak szánt profi laptopok körében népszerű Asus mellett a szintén kedvelt Acer is egy 300 Hz-es képfrekvenciával dolgozó notebookkal bővítette portfólióját.","shortLead":"Úgy tűnik, a minden korábbinál jobb képfrissítési ráta az idei IFA 2019 szakkiállítás egyik slágertémája...","id":"20190904_acer_predator_triton_500_laptop_300_hz_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7340b9f-6cc0-438f-ae06-58fe3336f9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b001a7-33b9-421f-bdbb-ca99c8baaa42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_acer_predator_triton_500_laptop_300_hz_kepernyo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:33","title":"Olyan erőgéppel állt elő az Acer, amelynek még a képernyője is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]