Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","shortLead":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","id":"20190905_orban_liu_ajandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d172e296-b300-4969-837a-840e6ec9c007","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_orban_liu_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:08","title":"Ajándékot kapott Orbán Viktor a Liu testvérektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az SZDSZ egy évtizede nem tényező a magyar politikában, de a közélet szereplői rendszeresen felemlegetik a pártot, egy új SZDSZ-t vagy az SZDSZ örökségét. Ezzel „keni össze” ellenfeleit a Fidesz, a kérdés az, hogy miért.","shortLead":"Az SZDSZ egy évtizede nem tényező a magyar politikában, de a közélet szereplői rendszeresen felemlegetik a pártot...","id":"20190904_A_Fidesz_eletben_tartja_az_SZDSZt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48039aa8-cfc1-42a9-a475-e2fdc5d7df7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_A_Fidesz_eletben_tartja_az_SZDSZt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:16","title":"A Fidesz kampánya tartja életben az SZDSZ emlékezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond szerint nincs miről.","shortLead":"Sára Botond szerint nincs miről.","id":"20190905_jozsefvaros_polgarmester_karacsony_gergely_piko_andras_sara_botond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d10dd-ab94-4d47-b90b-da2544aef4dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_jozsefvaros_polgarmester_karacsony_gergely_piko_andras_sara_botond","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:49","title":"Józsefváros polgármesterének eszében sincs vitáznia a kihívójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31499a1-f51f-443f-870a-fbd0bfeab9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"S. Dan rosszul viseli a börtönkörülményeket.","shortLead":"S. Dan rosszul viseli a börtönkörülményeket.","id":"20190906_Nyiregyhazi_ketto_gyilkossag_megbanta_tettet_a_roman_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31499a1-f51f-443f-870a-fbd0bfeab9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd0965-89af-4263-92bb-467636e5dbd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Nyiregyhazi_ketto_gyilkossag_megbanta_tettet_a_roman_orvos","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:58","title":"Nyíregyházi gyilkosság: megbánta tettét a román orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs garancia arra, hogy konkrét termék váljon belőle), a Z formát idéző készülék mindenképp ígéretes.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs...","id":"20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4d0f0-bedf-4b6c-b306-b438a8b6390d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 08:03","title":"Ha ezt a telefont tényleg megcsinálja a Samsung, el is felejthetjük az eddigi modelljeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","shortLead":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","id":"20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e0ee9-ea94-4d92-aa34-414bb535b8e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:57","title":"Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","shortLead":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","id":"20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f1c9cf-b0c2-4558-b27d-ceea23ed9ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:40","title":"Jócskán megdrágulhat a téliszalámi is a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyál közelében történt a baleset. ","shortLead":"Gyál közelében történt a baleset. ","id":"20190904_karambol_m0_baleset_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a23bce-01b2-4233-9a8d-4bd8e65b3fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_karambol_m0_baleset_dugo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:01","title":"Négyes karambol, dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]