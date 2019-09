Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","shortLead":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","id":"20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db27ba15-df9b-4fa0-8260-ac1f632e84c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:15","title":"Meghalt Robert Mugabe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen Podgoricában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen...","id":"20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7cd31-f5c0-425d-a3ec-d481bf96c354","keywords":null,"link":"/sport/20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 22:44","title":"Kikapott a magyar fociválogatott Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy a hiperautók végsebességrekord-hajhászása tovább folytatódik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a hiperautók végsebességrekord-hajhászása tovább folytatódik.","id":"20190905_gratulalnak_a_gugattinak_a_490_kmhhoz_es_500_kmhra_keszulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1f88f-120c-4056-947d-149baade3d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_gratulalnak_a_gugattinak_a_490_kmhhoz_es_500_kmhra_keszulnek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:41","title":"Gratulálnak a 490 km/h-hoz a Bugattinak, amely az 500 km/h-ra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az irányítástechnikára vonatkozó több mint 100 milliárd forintos tenderből kiszorultak az oroszok. ","shortLead":"Az irányítástechnikára vonatkozó több mint 100 milliárd forintos tenderből kiszorultak az oroszok. ","id":"20190905_paks2_beszallito_roszatom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98bbd3d-365c-484a-884e-c14e3491544e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_paks2_beszallito_roszatom","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:28","title":"Nyugati beszállító adhatja Paks II egy fontos beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33bde38-42e8-44ac-8fdd-5895a724158a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A munkájukat vagy hobbijukat komolyan vevő felhasználókra fókuszál a berlini IFA 2019 szakkiállításon megmutatott idén őszi portfóliójában az Asus.","shortLead":"A munkájukat vagy hobbijukat komolyan vevő felhasználókra fókuszál a berlini IFA 2019 szakkiállításon megmutatott idén...","id":"20190904_asus_ifa_2019_zenbook_pro_duo_laptop_proart_studiobook_pro_x_pa32ucg_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33bde38-42e8-44ac-8fdd-5895a724158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8961fe8f-a253-47e7-9ecc-d8262a13d774","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_ifa_2019_zenbook_pro_duo_laptop_proart_studiobook_pro_x_pa32ucg_kepernyo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:03","title":"Profi gépeket mutatott az Asus, profiknak is szánja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező cégre mutogatott bűnösként, amelyről már korábban szóltak nekik, hogy nem létezik. De hogy lett abból hivatalos államtitkári válasz? Próbáltuk rekonstruálni a történteket.","shortLead":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező...","id":"20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c82138-245c-47ce-ab88-d5ac20840d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:46","title":"Az óbaroki polgármester már rég szólt, hogy nem is létezik a trágyabűzös ügybe kevert cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament súlyos órarendeket kapott diákoktól, akik közül sokan túlterheltségre panaszkodnak. Mások meg még meg sem kapták az órarendet.\r

\r

","shortLead":"A Független Diákparlament súlyos órarendeket kapott diákoktól, akik közül sokan túlterheltségre panaszkodnak. Mások meg...","id":"20190905_Nulladik_ora_tizedik_ora__van_akinek_brutalisan_indul_az_iskolai_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f30782e-9e8a-4179-8b42-8222476d201b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Nulladik_ora_tizedik_ora__van_akinek_brutalisan_indul_az_iskolai_ev","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:58","title":"Nulladik óra, tizedik óra – van, akinek brutálisan indul az iskolai év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017baf26-be82-4c5a-9a96-1b349b55b802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormányzó szerint az ízesített e-cigivel akarják a gyártók rászoktatni a fiatalokat a nikotinra.","shortLead":"A kormányzó szerint az ízesített e-cigivel akarják a gyártók rászoktatni a fiatalokat a nikotinra.","id":"20190904_izesitett_e_cigaretta_tiltas_michigan_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017baf26-be82-4c5a-9a96-1b349b55b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5884abb-b710-4bb9-a87c-339e7ab972bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_izesitett_e_cigaretta_tiltas_michigan_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:42","title":"Betiltják az ízesített e-cigarettákat egy amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]