[{"available":true,"c_guid":"74471e26-b8ac-4b15-b79b-c4ec645469a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz éve már, hogy megjelent a piacon a Nissan Juke, amely akkoriban különlegességnek számított. Nem csak a külseje, de méretei sem voltak szokványosak akkoriban. A világ azóta sokat változott, ideje volt bemutatni a második generációt. Az új Juke sokat nőtt és meg is komolyodott talán. ","shortLead":"Tíz éve már, hogy megjelent a piacon a Nissan Juke, amely akkoriban különlegességnek számított. Nem csak a külseje, de...","id":"20190903_Itt_az_uj_Nissan_Juke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74471e26-b8ac-4b15-b79b-c4ec645469a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e09d3a-5fdd-479b-8b6a-965525839101","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Itt_az_uj_Nissan_Juke","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:41","title":"Itt az új Nissan Juke, és már nem annyira fura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de a valóság az, régen sem volt ilyen, és most is egyre kevésbé jellemző.\r

\r

","shortLead":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de...","id":"20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554400f3-dbbf-4a4b-92b4-2ccb99848a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:05","title":"Búcsú a nagyszülőktől a családi életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magas szintű Putyin-közeli kapcsolatai vannak azoknak az oroszoknak, akik egy hangfelvétel szerint tavaly októberben Matteo Salvini akkori olasz belügyminiszter bizalmasával tárgyaltak arról, hogyan lehetne illegális pénzekkel támogatni Salvini pártját. A három orosz tárgyaló közül kettőt azonosítottak.","shortLead":"Magas szintű Putyin-közeli kapcsolatai vannak azoknak az oroszoknak, akik egy hangfelvétel szerint tavaly októberben...","id":"20190905_salvini_moszkva_oroszorszag_korrupci_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a9297f-30a5-4c04-8283-4fb598c66606","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_salvini_moszkva_oroszorszag_korrupci_putyin","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:59","title":"Kiderült, kivel tárgyalt illegális orosz pénzekről Salvini bizalmasa Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama – írja e heti számában a HVG. A lap információi szerint a kormányfő lányához közel álló divatügynökség mentoráltjai már tervezik a közszféra dolgozóinak szánt darabokat. ","shortLead":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama...","id":"20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c1b6-c060-4e5b-9c01-b27e2e19139e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:41","title":"Beindult az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a662a2d-4ff9-491e-8225-96bd9490b131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István azt mondta, Karácsony Gergely nem ismeri a fővárost, mivel nem budapesti. ","shortLead":"Tarlós István azt mondta, Karácsony Gergely nem ismeri a fővárost, mivel nem budapesti. ","id":"20190904_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapest_sertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a662a2d-4ff9-491e-8225-96bd9490b131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b48b7-2103-46bf-809d-6b3006771d46","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapest_sertes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:45","title":"Karácsony szerint Tarlós vérig sértette fél Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust új terrorizmusellenes nyilvántartása.","shortLead":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust...","id":"20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2273981a-da63-42a2-9ba7-8db6fa1dbcef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:03","title":"Ma bekapcsolták az EU nagy terrornyilvántartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére. \r

","shortLead":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti...","id":"20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a798d-1c2d-4f1a-a9d0-e0c7f1be98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:48","title":"Újra megerősödött Dorian, az amerikai partokat ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e916aa53-878c-4e3b-9228-e1f0333780f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezeték volt a ludas.","shortLead":"Elektromos vezeték volt a ludas.","id":"20190905_foldalatti_fustoles_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e916aa53-878c-4e3b-9228-e1f0333780f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eaa1a9-9f6a-4e6f-90c9-75a5975c07ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_foldalatti_fustoles_bkk","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:53","title":"Füstölt a földalatti, nem is jár egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]