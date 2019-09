Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","id":"20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a1b43a-e051-4884-9898-1fbd384186c7","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:05","title":"Focistaként folytatja a férfiassága miatt támadott dél-afrikai futónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezzel négyre nőtt az e-cigaretta szívása miatt történt halálos esetek száma. Van olyan szakember, aki azt tanácsolja a dohányosoknak, hogy még csak fontolóra se vegyék az e-cigaretta használatát.

","shortLead":"Ezzel négyre nőtt az e-cigaretta szívása miatt történt halálos esetek száma. Van olyan szakember, aki azt tanácsolja...","id":"20190907_Ujabb_ket_halalos_aldozatot_szedett_az_Egyesult_Allamokban_az_elektromos_cigaretta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4dfab8-df6d-4d6b-90e8-a1e38a25f727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Ujabb_ket_halalos_aldozatot_szedett_az_Egyesult_Allamokban_az_elektromos_cigaretta","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:10","title":"Újabb két halálos áldozatot szedett az Egyesült Államokban az elektromos cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","id":"20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7055e0ed-c2ab-413d-8d5c-75b00114d43f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:34","title":"Meghalt egy autós hajnalban a XXIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","shortLead":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","id":"20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087ad4c-9d8f-41eb-a1ba-ce958a950f06","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:09","title":"Már csak egy lehetőségük maradt az olimpiára a magyar koronglövőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peking nagyobb szerepvállalását sürgette a környezetvédelem terén Angela Merkel német kancellár szombaton, a kínai Vuhan város egyetemén elmondott beszédében, kiemelve, hogy a környezetvédelem nemzetközi ügy.","shortLead":"Peking nagyobb szerepvállalását sürgette a környezetvédelem terén Angela Merkel német kancellár szombaton, a kínai...","id":"20190907_Merkel_kina_kornyezetvedelem_hongkong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d527718e-9e2e-40d5-9d93-8a92efbb2a06","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Merkel_kina_kornyezetvedelem_hongkong","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:26","title":"Merkel elmondta, mit kellene tennie Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás szerint. A tudósok szerint elképzelhető, hogy a vegánságra épült ipar elkényelmesítő hatása áll a háttérben.","shortLead":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás...","id":"20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399038c8-4076-40c3-9f19-43bfa444f05b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:03","title":"Az is veszélyes lehet, ha valaki vegán – ha nem válogatja meg az ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden negyedik magyar munkavállalóra hatással lehet a mesterséges intelligencia térnyerése.","shortLead":"Minden negyedik magyar munkavállalóra hatással lehet a mesterséges intelligencia térnyerése.","id":"20190907_Felkeszult_arra_hogy_a_mesterseges_intelligencia_elveszi_a_munkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21cb1e3-0639-4eb3-8354-57952eeb043a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Felkeszult_arra_hogy_a_mesterseges_intelligencia_elveszi_a_munkajat","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:56","title":"Felkészült arra, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15c8bed-13a1-46ee-95a3-07898d3bad84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt támadás és megfigyelés, de nem tömeges - szerintük.","shortLead":"Volt támadás és megfigyelés, de nem tömeges - szerintük.","id":"20190908_Apple_az_ujgurok_voltak_a_celpontok_de_a_Google_eltulozza_a_veszelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15c8bed-13a1-46ee-95a3-07898d3bad84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb172b7-6248-4fd7-a105-1e6c4ce0c832","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Apple_az_ujgurok_voltak_a_celpontok_de_a_Google_eltulozza_a_veszelyt","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:07","title":"Apple: az ujgurok voltak a célpontok, de a Google eltúlozza a veszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]