[{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2","c_author":"","category":"sport","description":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","shortLead":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","id":"20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81993e2d-1ab8-430a-b8ce-c2f58fe2d5e8","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:38","title":"Olvasóink elég pesszimisták a magyar-szlovák meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos diagnosztikai laboratóriummá vált már az Apple okosórája (elsősorban az Apple Watch Series 4), azonban egy fontos, minden konkurensnél elérhető funkció jelenleg bántóan hiányzik belőle. Állítólag már ebben az évben megérkezhet az alváskövetés.","shortLead":"Valóságos diagnosztikai laboratóriummá vált már az Apple okosórája (elsősorban az Apple Watch Series 4), azonban...","id":"20190908_apple_watch_alvaskovetes_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb559f-899b-41b3-9d84-36e9b148e0ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_apple_watch_alvaskovetes_funkcio","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:03","title":"Szinte hihetetlen, hogy ezt még nem tudja az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pont erre a posztra szánta volt miniszterét Orbán Viktor.","shortLead":"Nem pont erre a posztra szánta volt miniszterét Orbán Viktor.","id":"20190908_Trocsanyi_felelhet_a_humanitarius_segelyezesert_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9493dd15-78b0-4fd7-a401-6b1a68829a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Trocsanyi_felelhet_a_humanitarius_segelyezesert_az_EUban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:00","title":"Trócsányi felelhet a humanitárius segélyezésért az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak Hongkongban az Egyesült Államok konzulátusához, hogy felszólítsák az amerikai kongresszust annak a javaslatnak az elfogadására, amely támogatást biztosíthatna a város demokratikus fejlődésében, valamint az emberi jogok védelmében - írja a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap.","shortLead":"Tízezrek vonultak Hongkongban az Egyesült Államok konzulátusához, hogy felszólítsák az amerikai kongresszust annak...","id":"20190908_Az_USA_konzulatusahoz_vonultak_a_tuntetek_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0212240b-1461-496d-bbe6-ec530a21f609","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Az_USA_konzulatusahoz_vonultak_a_tuntetek_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:21","title":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, most az USA konzulátusához vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","shortLead":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","id":"20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d652d1-b6d5-402c-81ba-5d1b486d6194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:45","title":"Megint katonai konvoj fogja róni a magyar utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a705ff4c-f177-4ba9-9d51-281a3a6e9c1e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190908_Marabu_FekNyuz_Sorozatgyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a705ff4c-f177-4ba9-9d51-281a3a6e9c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6912f160-fbf4-4e64-9809-c92fd33944f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Marabu_FekNyuz_Sorozatgyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:27","title":"Marabu FékNyúz: Sorozatgyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még...","id":"20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e49683-6f76-4fa9-983e-0e9884575582","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:59","title":"Itt a friss, jövő heti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]