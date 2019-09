Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még...","id":"20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e49683-6f76-4fa9-983e-0e9884575582","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:59","title":"Itt a friss, jövő heti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e8b82-9f4b-4c80-96b3-08e9da640a18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Oroszország délkeleti részén feltárt ókori sírban igen érdekes tárgyra bukkantak a régészek. ","shortLead":"Egy Oroszország délkeleti részén feltárt ókori sírban igen érdekes tárgyra bukkantak a régészek. ","id":"20190909_iPhonenak_latszo_targyat_talaltak_egy_ketezer_eves_csontvaz_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950e8b82-9f4b-4c80-96b3-08e9da640a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f8154a-dd79-493d-899f-cf09195462f2","keywords":null,"link":"/elet/20190909_iPhonenak_latszo_targyat_talaltak_egy_ketezer_eves_csontvaz_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:16","title":"iPhone-nak látszó tárgyat találtak egy kétezer éves csontváz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172cf90e-f79c-4ac6-9171-3832ed658253","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sallai Roland is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely hétfőn (ma) 20.45 órakor a szlovákok ellen fut ki a Groupama Arénában sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőn.","shortLead":"Sallai Roland is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely hétfőn (ma) 20.45 órakor a szlovákok...","id":"20190909_Ebselejtezo_Itt_a_magyar_kezdocsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172cf90e-f79c-4ac6-9171-3832ed658253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41054767-4dbf-4460-a9ab-531efed7ff40","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Ebselejtezo_Itt_a_magyar_kezdocsapat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:10","title":"Eb-selejtező: Itt a magyar kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","shortLead":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","id":"20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e233e-8251-4ea7-87dd-9266891f5d94","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:17","title":"Parkoló autókat gyújtott fel egy férfi Nyíregyházán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász támadásnak tette ki. Több gyártó már javított, de volt, aki nem ismerte el, hogy a készülékeit érintené ez a probléma.","shortLead":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász...","id":"20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b827c541-b67a-4557-9f13-aa46b7f37f3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:03","title":"Androidos a telefonja? 1 milliárdnál is több készülék került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","shortLead":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","id":"20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc8fcb-5667-4a26-8025-cd79658513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:21","title":"Gázolaj és áram: itt egy dízelhibrid divatterepjáró a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60400339-c012-471b-8538-3577ef55b972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:03","title":"Ez történt: új funkció került a Google Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg egy elemzés.","shortLead":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg...","id":"20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2678c8-cfb8-4e99-8af2-1ec23639a35d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:17","title":"Évi 6 ezer milliárd dollárt mozgatnak meg papíron, hogy kevesebbet kelljen adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]