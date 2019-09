Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ffde82-ba05-4577-ae5b-917a56957aa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csandraján-2 űrszonda leszállóegysége nem sérült meg, de hova tűnt a holdjáró?","shortLead":"A Csandraján-2 űrszonda leszállóegysége nem sérült meg, de hova tűnt a holdjáró?","id":"20190908_indiai_holdra_szallas_Csandrajaan_2_lander_urkutatas_baleset_ISRO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ffde82-ba05-4577-ae5b-917a56957aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c152b45-2b64-4ce3-a37f-4abb241cf265","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_indiai_holdra_szallas_Csandrajaan_2_lander_urkutatas_baleset_ISRO","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:42","title":"Megvan az elveszettnek hitt indiai leszállóegység, de a holdjáró kereket oldott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eed8f7-e2db-4280-bd51-64b50ea42cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Fesztiválzenekar karmestert keres egy koncertjéhez, elsősorban amatőrök jelentkezését várják.","shortLead":"A Budapest Fesztiválzenekar karmestert keres egy koncertjéhez, elsősorban amatőrök jelentkezését várják.","id":"20190909_Itt_a_lehetoseg_hogy_igazi_zenekart_vezenyeljunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9eed8f7-e2db-4280-bd51-64b50ea42cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e36e83-5e58-4ab4-8cec-7a03458b4924","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Itt_a_lehetoseg_hogy_igazi_zenekart_vezenyeljunk","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:41","title":"Vezényelt már nagyzenekart? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48350b1-18aa-4ffa-9d27-13d1b73f5aeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden évben más egyesületnek gyűjtenek pénzt a találkozón. ","shortLead":"Minden évben más egyesületnek gyűjtenek pénzt a találkozón. ","id":"20190907_Nincs_sumakolas_atlatszo_gombben_adakozhatnak_a_nemetmagyar_fiataloknak_Kotcsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48350b1-18aa-4ffa-9d27-13d1b73f5aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293c87ed-4f3e-463e-9c10-6fd881e97a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Nincs_sumakolas_atlatszo_gombben_adakozhatnak_a_nemetmagyar_fiataloknak_Kotcsen","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:25","title":"Nincs sumákolás: átlátszó gömbben adakozhatnak a német-magyar kapcsolatoknak Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf93c4f-67b8-4f6a-8e0c-236a7e8702ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ember volt a fedélzeten, közülük 20-an megsérültek, 4-en eltűntek.","shortLead":"24 ember volt a fedélzeten, közülük 20-an megsérültek, 4-en eltűntek.","id":"20190908_Felborult_egy_teherhajo_az_USA_keleti_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf93c4f-67b8-4f6a-8e0c-236a7e8702ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ade6779-f947-4865-84e4-be7819f2012a","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Felborult_egy_teherhajo_az_USA_keleti_partjainal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:40","title":"Felborult egy hatalmas teherhajó az USA keleti partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzött a dél-koreai válogatott, a bronzérmet a britek harcolták ki.","shortLead":"Győzött a dél-koreai válogatott, a bronzérmet a britek harcolták ki.","id":"20190907_Ezustermes_a_magyar_ferfi_csapat_az_ottusavbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ff68e6-0727-4873-a84c-7cfc59d92083","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Ezustermes_a_magyar_ferfi_csapat_az_ottusavbn","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:31","title":"Ezüstérmes a magyar férfi csapat az öttusa-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437390e2-3c21-4c23-929c-428721ff637d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Aki a nyár végén a szekszárdi Sötétvölgybe látogatott, kipróbálhatta, hogy milyen az élet úgy, hogy semmilyen módon nem tesz kárt a természetben. A 21. századi ember gyakorlatilag visszautazhatott a múltba, ahol még nem volt műanyag, sem vízöblítéses WC, és hamuval súrolták az edényeket. Magyarország egyetlen olyan fesztiválján jártunk, ahol tényleg megpróbálják nullára csökkenteni a szeméttermelést.","shortLead":"Aki a nyár végén a szekszárdi Sötétvölgybe látogatott, kipróbálhatta, hogy milyen az élet úgy, hogy semmilyen módon nem...","id":"20190907_El_tudja_kepzelni_az_eletet_szemetesvodor_mosogatoszer_es_angol_WC_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437390e2-3c21-4c23-929c-428721ff637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ebd357-b0e3-4f3b-994c-6c4d761ba68b","keywords":null,"link":"/elet/20190907_El_tudja_kepzelni_az_eletet_szemetesvodor_mosogatoszer_es_angol_WC_nelkul","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:00","title":"El tudja képzelni az életét szemetesvödör, mosogatószer és angol WC nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495efe51-d5c0-4a33-8f8b-a722e9147503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis minisztere úgy tudja, erről beszél majd az összegyűlteknek a miniszterelnök a kötcsei pikniken. ","shortLead":"Legalábbis minisztere úgy tudja, erről beszél majd az összegyűlteknek a miniszterelnök a kötcsei pikniken. ","id":"20190907_Orban_szerint_most_kovetkezik_a_nemzeti_fuggetlenseg_megerositese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=495efe51-d5c0-4a33-8f8b-a722e9147503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d11dccd-aa08-470e-a95e-c210c742cbc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Orban_szerint_most_kovetkezik_a_nemzeti_fuggetlenseg_megerositese","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:21","title":"Orbán szerint még csak most következik a nemzeti függetlenség megerősítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","shortLead":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","id":"20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da59ae43-c764-42a5-8301-5504b9b9d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:41","title":"Scully ügynök Margaret Thatcher bőrébe bújik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]