[{"available":true,"c_guid":"c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött létre, azzal a céllal, hogy a tej- és húsiparnak ne kelljen a csak gondot jelentő szarvakkal küzdeni.","shortLead":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött...","id":"20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97afa251-b3bf-421a-9d37-29c7f342f31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:32","title":"Kicsit elszúrták a szarvatlan marha génjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ffde82-ba05-4577-ae5b-917a56957aa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csandraján-2 űrszonda leszállóegysége nem sérült meg, de hova tűnt a holdjáró?","shortLead":"A Csandraján-2 űrszonda leszállóegysége nem sérült meg, de hova tűnt a holdjáró?","id":"20190908_indiai_holdra_szallas_Csandrajaan_2_lander_urkutatas_baleset_ISRO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ffde82-ba05-4577-ae5b-917a56957aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c152b45-2b64-4ce3-a37f-4abb241cf265","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_indiai_holdra_szallas_Csandrajaan_2_lander_urkutatas_baleset_ISRO","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:42","title":"Megvan az elveszettnek hitt indiai leszállóegység, de a holdjáró kereket oldott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán fogolycserét, mint fontos humanitárius akciót - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata.","shortLead":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán...","id":"20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc69e385-778f-422a-8452-444171da4538","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:52","title":"Macron és Putyin is boldog az ukrán-orosz fogolycserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű adatigényléssel azt is megtudta, hogy jelenleg összesen 7657 ilyen okmány van használatban.\r

\r

","shortLead":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű...","id":"20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792c127c-d2b6-4b5d-b44b-ab29528d938e","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:51","title":"Több ezren kaptak diplomata-útlevelet az Orbán-kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint, ami tizede a 2003-as hőhullámkor regisztráltnak, jóllehet idén a melegrekordok országszerte megdőltek.","shortLead":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi...","id":"20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26039e19-8396-4ebf-b45c-ac8401ce383e","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:27","title":"Mintegy 1500 áldozatot követelt a kánikula Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha fluorid van a fogkrémben vagy alumínum kerül az izzadásgátlókba?","shortLead":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium...","id":"201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a07238c-2793-4ea1-a9cf-6751c6f1d7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:34","title":"Alumíniummentes dezodor, fluoridmentes fogkrém – tényleg jobbak, vagy ez csak kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdte a közös járőrözést az amerikai és a török hadsereg vasárnap Szíria északkeleti térségében, ahol biztonsági övezetet terveznek kialakítani.","shortLead":"Megkezdte a közös járőrözést az amerikai és a török hadsereg vasárnap Szíria északkeleti térségében, ahol biztonsági...","id":"20190908_Sziria_kozoses_jaroroznek_az_amerikaiak_es_a_torokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e170fdc-64ce-4650-8fb5-2bc989fc7476","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Sziria_kozoses_jaroroznek_az_amerikaiak_es_a_torokok","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:27","title":"Szíria: közösen járőröznek az amerikaiak és a törökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez történik világviszonylatban is – állítják kutatók. ","shortLead":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez...","id":"20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d509c21-2df0-41eb-bd9e-96805da17a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 00:03","title":"A gazdagoknak is megvan a maguk baja: a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]