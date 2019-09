Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","shortLead":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","id":"20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da59ae43-c764-42a5-8301-5504b9b9d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:41","title":"Scully ügynök Margaret Thatcher bőrébe bújik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította a kereskedelmi vitát Kínával, amikor újságíróknak nyilatkozott pénteken Washingtonban. ","shortLead":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította...","id":"20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9163bbac-2747-4293-98c6-3c765e921662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:59","title":"Már hivatalosan is hidegháborúról beszélnek az USA-Kína vita kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.","shortLead":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel...","id":"20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954b8785-b226-4132-8030-f96025eae926","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:25","title":"Andreescu nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benne van a Facebook, a Twitter és a Google is.","shortLead":"Benne van a Facebook, a Twitter és a Google is.","id":"20190908_Nagykoaliciot_epit_a_BBC_az_alhirek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e14e2b-7958-4f27-9fe0-780acf587bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Nagykoaliciot_epit_a_BBC_az_alhirek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:36","title":"Nagykoalíciót épít a BBC az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan voltak a szombati váci baleset miatt feltorlódott kocsisorban, de csak hatan voltak hajlandóak segíteni a szakadó esőben.","shortLead":"Több százan voltak a szombati váci baleset miatt feltorlódott kocsisorban, de csak hatan voltak hajlandóak segíteni...","id":"20190908_Meghatodott_posztban_halalkodott_a_mentos_a_vaci_baleset_utan_segedkezo_civileknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7973374-9901-4cab-9bd8-94f7f2428515","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Meghatodott_posztban_halalkodott_a_mentos_a_vaci_baleset_utan_segedkezo_civileknek","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:50","title":"Meghatódott posztban hálálkodott a mentős a váci baleset után segédkező civileknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]