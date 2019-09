Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Fotók – a háttérben ügyködő mesterséges intelligenciának köszönhetően – remek arcfelismerő képességgel rendelkezik, azonban nem tévedhetetlen. A jövőben, egy új funkciónak köszönhetően, a felhasználó is tanítgathatja az algoritmust.","shortLead":"A Google Fotók – a háttérben ügyködő mesterséges intelligenciának köszönhetően – remek arcfelismerő képességgel...","id":"20190909_google_fotok_arcfelismeres_modositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb8ec60-7b5d-42ca-90ff-b0ccdb97267a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_fotok_arcfelismeres_modositas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:03","title":"Hasznos funkcióval bővül a Google Fotók, ön is tanítani tudja majd a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha ide-oda mozgatjuk a szemünket. Egy korábbi ígéretes projekt gyümölcse immár elérhető az App Store-ban.","shortLead":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha...","id":"20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56ab4d8-d2ed-4d87-ae81-b32c91c924ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:03","title":"Letölthető az app: a szemével vezérelheti az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12e3477-1d36-4fbe-b622-59ed78dd26d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábban Európa-bajnoki címet szerző sportoló megszerezte az első női kvótát az úszóknak a tokiói paralimpiai játékokra.","shortLead":"A korábban Európa-bajnoki címet szerző sportoló megszerezte az első női kvótát az úszóknak a tokiói paralimpiai...","id":"20190909_Vilagbajnok_lett_Illes_Fanni_a_parauszo_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12e3477-1d36-4fbe-b622-59ed78dd26d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20813542-8599-459b-8290-8ad4c4b29877","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Vilagbajnok_lett_Illes_Fanni_a_parauszo_vbn","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:54","title":"Világbajnok lett Illés Fanni a paraúszó vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","shortLead":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","id":"20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc8fcb-5667-4a26-8025-cd79658513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:21","title":"Gázolaj és áram: itt egy dízelhibrid divatterepjáró a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","shortLead":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","id":"20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae508606-ae85-4130-8462-798a2d1e883d","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:46","title":"Eb-selejtező: sikerül-e először legyőzni a szlovákokat? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","shortLead":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","id":"20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b581e1a-4c10-41cf-8a3d-394ff3c42bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:18","title":"A vadászok segítségével cserkésznék be az önkéntes tartalékos katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium. A bábolnai agrárrendezvényen részt vevő ukrajnai magyar gazdálkodók szerint inkább magyarok vigyék a földet, mint más külföldiek.","shortLead":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium...","id":"20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4240a1b-1bc9-42a4-a050-0eac5217ff6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:16","title":"Ukrajnai magyar gazdák kínálják a földjeiket magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]