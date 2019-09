Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","shortLead":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","id":"20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd2de3-acb5-4112-bc77-7f63e3fa482f","keywords":null,"link":"/elet/20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:02","title":"Új ,saját gyártású műsorokkal jön a TV Paprika, de Jamie Oliver is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbeddad4-ca93-4b56-b529-7ba3ae080079","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megrémült emberek egymást taposták, sok a sérült.","shortLead":"A megrémült emberek egymást taposták, sok a sérült.","id":"20190910_Amokfuto_elefantok_okoztak_panikot_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbeddad4-ca93-4b56-b529-7ba3ae080079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20014d9-de99-4f46-8eee-22d17ff42d13","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Amokfuto_elefantok_okoztak_panikot_Sri_Lankan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:07","title":"Ámokfutó elefántok okoztak pánikot Srí Lankán – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és megoldására is. Az esztétikai érték, a komfort, az emberi lépték egyre hangsúlyosabbak, a várossal kapcsolatos negatív vélekedés eltűnőben van.","shortLead":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és...","id":"20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f8e78d-a3f0-4b65-8c90-81e867f00234","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:30","title":"Big City Life: A városban élés biztonságának, örömének visszanyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük, hogy az órákat meg tudják tartani.","shortLead":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük...","id":"20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f47894-bd1f-418f-82a0-22486699ced9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:40","title":"A vihar miatt költöznie kell az egész jogi karnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adecee55-d324-4769-8fd1-a498939c4221","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:40","title":"Elpusztult a veszprémi zsiráfbébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ef995-4648-42dc-908a-55b546cc38e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Szlovákia csapatától a Groupama Arénában. Hatodik meccsén is nyeretlen maradt ellenfelével szemben, és visszacsúszott az Európa-bajnoki selejtezőcsoportja harmadik helyére.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Szlovákia csapatától a Groupama Arénában. Hatodik meccsén is...","id":"20190910_magyar_valogatott_szlovak_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ef995-4648-42dc-908a-55b546cc38e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2615f190-524a-4589-b112-5835902b9985","keywords":null,"link":"/sport/20190910_magyar_valogatott_szlovak_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_vereseg","timestamp":"2019. szeptember. 10. 01:46","title":"Újabb vereség a szlovákok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomozás már megjárta kétszer az adóhatóságot, és egyszer a rendőrséget is. Most újra elővették.","shortLead":"A nyomozás már megjárta kétszer az adóhatóságot, és egyszer a rendőrséget is. Most újra elővették.","id":"20190910_Ismet_nyomoz_a_NAV_egy_ugyben_amiben_Simonka_Gorgy_es_Mengyi_Roland_lehet_erintett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3680384f-3541-4716-bf6f-1125ab029254","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Ismet_nyomoz_a_NAV_egy_ugyben_amiben_Simonka_Gorgy_es_Mengyi_Roland_lehet_erintett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:50","title":"Ismét nyomoz a NAV egy ügyben, amiben Simonka Görgy és Mengyi Roland lehet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa kedden további 12 hónap felkészülési időt engedélyezett a szolgáltatók számára az úgynevezett erős ügyfélhitelesítés bevezetésére, tekintettel a fejlesztési folyamatok időigényére.","shortLead":"Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa kedden további 12 hónap felkészülési időt engedélyezett a szolgáltatók számára...","id":"20190910_eros_ugyfelhitelesites_magyar_nemzeti_bank_patai_mihaly_felkeszulesi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875c8a4c-047c-4f31-a08f-ea90af5ef1ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_eros_ugyfelhitelesites_magyar_nemzeti_bank_patai_mihaly_felkeszulesi_ido","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:49","title":"Később változik a bankkártyahasználat: kitolják a szigorítás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]