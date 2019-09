Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz milliárd forint elköltésén megy a vita, nem mindegy ugyanis, melyik HÉV-et fejlesztenék, és mivé. Az infrastruktúra felfejlesztésére még, úgy tűnik, lesz is pénz, annál nagyobb kérdés, hogy miből cserélnék le a 98 HÉV-szerelvényt.","shortLead":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz...","id":"20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff9b3e-d728-4c82-a089-ce2d8e014ed9","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:10","title":"5-ös metró vagy elővárosi vasút? – Most dől el, mi lesz a HÉV-ekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal...","id":"20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca92955-c642-4a7e-8fbe-8b03c628b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:56","title":"Feljelentést tettek Puzsérék Berki leadott ajánlásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","shortLead":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","id":"20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb2c72e-6988-4392-a7cf-19691a2fd112","keywords":null,"link":"/sport/20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:10","title":"Egy nap alatt elkapkodták a vendégjegyeket a válogatott Horvátország elleni meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatot életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"Az áldozatot életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.","id":"20190912_gazolt_a_vonat_egy_lanyt_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3822c4-159a-453a-8ef0-0f9d6bb9c218","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_gazolt_a_vonat_egy_lanyt_Zugloban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:33","title":"Gázolt a vonat Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az eredetileg kijelölt, 3 fős bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hivatkozva kiszállt a Czeglédy Csaba és társai elleni büntetőügyből, de már meg is van, kik ugranak be az elfogultság miatt távozó kétharmad helyére – erősítette meg a hvg.hu értesülését a Szegedi Törvényszék. Lapunk hónapokkal ezelőtt megírta, hogy kizárási ok merült fel azokkal a bírókkal szemben, akik most állítólag maguktól hátraléptek. Czeglédy Csaba szerint viszont a helyükbe lépő, új bírók sem felelnek meg a törvényi feltételeknek.","shortLead":"Az eredetileg kijelölt, 3 fős bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hivatkozva kiszállt a Czeglédy Csaba és társai elleni...","id":"20190913_Maguktol_visszaleptek_a_Czegledyugy_biroi_csuszik_a_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4593ab-0733-4c44-b753-c08633a4bd22","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Maguktol_visszaleptek_a_Czegledyugy_biroi_csuszik_a_targyalas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:43","title":"Elfogultság miatt visszaléptek a Czeglédy-ügy bírói, csúszik a tárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly annak érdekében, hogy csökkentse az üvegházhatást. ","shortLead":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly...","id":"20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef4cdc8-a9b3-454c-b778-dd7c68a59bb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:20","title":"A klímaváltozás miatt megy ki a repülés a divatból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4c7f3e-63cb-4160-9142-82eb4c42657e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvillantotta az Intel, mivel szeretnék feldobni a 2020-as tokiói olimpia közvetítését. A kulcsszó: kiterjesztett valóság.","shortLead":"Megvillantotta az Intel, mivel szeretnék feldobni a 2020-as tokiói olimpia közvetítését. A kulcsszó: kiterjesztett...","id":"20190912_intel_processzor_2020_as_olimpia_tokio_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4c7f3e-63cb-4160-9142-82eb4c42657e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0c7a64-9dcf-4dd1-a0ad-c98ba92f45cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_intel_processzor_2020_as_olimpia_tokio_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:03","title":"Látványos újítás jön a futóversenyeken, a 2020-as olimpián mutatják be – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7c0e1f-2307-44e1-b4c1-de4493f4558d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Fahidi Évát mindenkinek látnia kell. Ebből következik, hogy az év egyik legjobb magyar dokumentumfilmje, A létezés eufóriája is kihagyhatatlan. ","shortLead":"Fahidi Évát mindenkinek látnia kell. Ebből következik, hogy az év egyik legjobb magyar dokumentumfilmje, A létezés...","id":"20190912_fahidi_eva_a_letezes_euforiaja_kritika_szabo_reka_cuhorka_emese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7c0e1f-2307-44e1-b4c1-de4493f4558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fca5f-cb22-47b1-a83b-775aaf90992c","keywords":null,"link":"/elet/20190912_fahidi_eva_a_letezes_euforiaja_kritika_szabo_reka_cuhorka_emese","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:30","title":"Csak hálásak lehetünk azért, hogy van egy Fahidi Évánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]