[{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","shortLead":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","id":"20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54384cf5-f311-4a0d-937f-305de070fef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:50","title":"Alföldi Róbert is Pikó András mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6590ec47-021a-48cf-8c55-33be53a8b56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már az ötödik generációjánál jár a 29 éve bemutatkozott francia kisautó. ","shortLead":"Már az ötödik generációjánál jár a 29 éve bemutatkozott francia kisautó. ","id":"20190913_Renault_Clio_hazai_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6590ec47-021a-48cf-8c55-33be53a8b56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4126c5c-50b9-43de-a7be-4310de877755","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_Renault_Clio_hazai_arak","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:49","title":"3,4 millióról indul itthon az új Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadik nagyjátékfilmjére készül rendezőként Koltai Lajos, nem is akármilyen sztárokkal.","shortLead":"Harmadik nagyjátékfilmjére készül rendezőként Koltai Lajos, nem is akármilyen sztárokkal.","id":"20190913_Koltai_Lajos_a_Pokember_sztarjaval_forgathat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b6093a-bc62-4edf-9e8b-1fa8a031a155","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_Koltai_Lajos_a_Pokember_sztarjaval_forgathat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:52","title":"Koltai Lajos a Pókember sztárjával forgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő Wi-Fi 6 technológia.","shortLead":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő...","id":"20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca50efe-35bc-401f-9731-198bc52acf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:03","title":"Gyorsabb és stabilabb lesz otthon az internet, he elér a lakásba ez a wifis újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","shortLead":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","id":"20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afe2ef-2e57-4f4e-a9c0-409767931feb","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:20","title":"Ma még folytatódik az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607b01b9-7705-4805-93fb-b1d79cb39803","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista nem érezte úgy, hogy bocsánatot kellene kérnie Nagy Blanka diáklánytól, amiért leprolizta, így az eljárás folytatódik a bíróság előtt. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista nem érezte úgy, hogy bocsánatot kellene kérnie Nagy Blanka diáklánytól, amiért leprolizta...","id":"20190913_bayer_zsolt_nagy_blanka_bocsanatkeres_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607b01b9-7705-4805-93fb-b1d79cb39803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da0e05b-0293-46e0-8222-bfac0ffb7e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_bayer_zsolt_nagy_blanka_bocsanatkeres_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:21","title":"Bayer nem kért bocsánatot, vádlott lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","shortLead":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","id":"20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080986ca-c569-4f7c-afa7-8d16e2839f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:03","title":"Trump megerősítette: megölték Oszama bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik. Amint kiderült, hogy felült egy hoaxnak, már személyi következményeket emlegetett.","shortLead":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik...","id":"20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e4351-2f18-4ce4-85cc-be92417abab8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:31","title":"Kirúgtak egy kormányhivatalnokot, miután Orbán Balázs egy álhírrel magyarázta a trágyaszagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]