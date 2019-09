Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","shortLead":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","id":"20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec17ca6-2289-4102-ae22-90b13ec55401","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:19","title":"Balog Zoltán, Novák Katalin és Lovasi András is Családok Angyala díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is jobb, mint a legjobb nem keresztény politika.","shortLead":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is...","id":"20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e09f9-0677-4d68-830a-ff271c5f2c62","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:58","title":"Kövér: A lelkészek és a plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért megélénkülhet.","shortLead":"A szél azért megélénkülhet.","id":"20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fc4f7-6e17-4fdd-bea1-89703168b696","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:06","title":"Fagyos éjjel után kellemes őszi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r

\r

","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A XXII. kerület polgármestere lenne a momentumos Havasi Gábor, aki jelenleg mentőápolóként dolgozik. A kampányra fizetés nélküli szabadságot kért, de nem kapta meg, így nem tud normálisan kampányolni. ","shortLead":"A XXII. kerület polgármestere lenne a momentumos Havasi Gábor, aki jelenleg mentőápolóként dolgozik. A kampányra...","id":"20190919_egeszsegugy_munkaerohiany_mentos_momentum_polgarmester_jelolt_havasi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffcdab4-e55c-477f-a121-f74292f5cd4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_egeszsegugy_munkaerohiany_mentos_momentum_polgarmester_jelolt_havasi","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:33","title":"Nem tudják helyettesíteni, nem kapott fizetés nélküli szabadságot a Momentum mentős polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","shortLead":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","id":"20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296876c4-4681-4f32-a511-64f6adb41774","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:11","title":"Magyarellenes szólamok miatt büntették a bukaresti focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik rendelőből azt a tájékoztatást adták, hogy az orvos egy hónapban csak kétszer rendel.","shortLead":"Az egyik rendelőből azt a tájékoztatást adták, hogy az orvos egy hónapban csak kétszer rendel.","id":"20190919_Tobb_budapesti_szakrendeloben_is_honapokat_kell_varni_a_hasi_ultrahangra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c2a489-2743-4377-a635-175a3b355a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Tobb_budapesti_szakrendeloben_is_honapokat_kell_varni_a_hasi_ultrahangra","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:04","title":"Több budapesti szakrendelőben is hónapokat kell várni a hasi ultrahangra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]