[{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz Demokratikus Párt főtitkára, Nicola Zingaretti a Twitteren reagált Orbán Viktor szombati római fellépésére.","shortLead":"Az olasz Demokratikus Párt főtitkára, Nicola Zingaretti a Twitteren reagált Orbán Viktor szombati római fellépésére.","id":"20190922_Orban_Viktor_nicola_zingaretti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5671a42e-a055-4446-b64c-b0c25741b340","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Orban_Viktor_nicola_zingaretti","timestamp":"2019. szeptember. 22. 06:00","title":"Orbán Viktor Olaszország ellensége, menjen haza kárt okozni - üzeni az olasz kormánypárt főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11826bd-d794-4d8f-9a42-3283d90f36d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodás, és katasztrofális következményei lennének, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló...","id":"20190922_Juncker_Nem_nyithato_ujra_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11826bd-d794-4d8f-9a42-3283d90f36d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55a58ca-fb42-46a4-ae8f-9bbc354a9d96","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Juncker_Nem_nyithato_ujra_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:31","title":"Juncker: Nem nyitható újra a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","shortLead":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","id":"20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf0786-b196-4132-ae62-abacadf947fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:37","title":"Évente 30 iraki kurd diák tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen helye van Amerika zenéjében, hanem ő Amerika zenéje”. Irving Berliné volt az egyik leglátványosabb amerikai sikertörténet. A nyomor mélyéről ugrott a gazdagság csúcsára pár év alatt. Ő írta az Egyesült Államok nem hivatalos himnuszát. Harminc éve ért véget az egy évszázadnál hosszabb élete.","shortLead":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen...","id":"20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14e0be5-9722-4a25-a860-311c036ebd6f","keywords":null,"link":"/kultura/20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"Az emigráns mintapatrióta, akiből „a valaha élt legnagyobb dalszerző” lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hallatlanul olcsón, kilónként 30 forintért osztogatták a krumplit a XI. kerületben.","shortLead":"Hallatlanul olcsón, kilónként 30 forintért osztogatták a krumplit a XI. kerületben.","id":"20190921_A_polgarmester_ajanlja_a_receptet_az_ingyen_krumpli_melle_Ujbudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eca03a8-31de-4dd2-9f19-399f64003e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_A_polgarmester_ajanlja_a_receptet_az_ingyen_krumpli_melle_Ujbudan","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:39","title":"A polgármester ajánlja a receptet az \"ingyen\" krumpli mellé Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","shortLead":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","id":"201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0383516-ddae-426d-81c9-98480b510f95","keywords":null,"link":"/360/201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"Fürdőszobahelyzet: minden 30. magyar múlt század közepi viszonyok közt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával jobb életet teremtettek a Viharsarokban.","shortLead":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával...","id":"20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45feac-4b5d-4ad6-b04a-c6822ae4d829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:40","title":"Simonka György: Joggal remélem, hogy felmentenek a vádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos az utolsó pillanatban engedte ki az éterbe az új rádiót, s mentette meg a frekvenciaengedélyét.","shortLead":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos...","id":"201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958e296b-a416-4764-a77c-43c0bcc96b68","keywords":null,"link":"/360/201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:40","title":"Az utolsó pillanatban indult el az új budapesti rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]