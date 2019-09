Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz Demokratikus Párt főtitkára, Nicola Zingaretti a Twitteren reagált Orbán Viktor szombati római fellépésére.","shortLead":"Az olasz Demokratikus Párt főtitkára, Nicola Zingaretti a Twitteren reagált Orbán Viktor szombati római fellépésére.","id":"20190922_Orban_Viktor_nicola_zingaretti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5671a42e-a055-4446-b64c-b0c25741b340","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Orban_Viktor_nicola_zingaretti","timestamp":"2019. szeptember. 22. 06:00","title":"Orbán Viktor Olaszország ellensége, menjen haza kárt okozni - üzeni az olasz kormánypárt főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kevés húst tartalmazó étrend karbonlábnyoma kisebb, mint a hagyományos tejet-tojást fogyasztó vegetáriánusé egy új amerikai tanulmány szerint.","shortLead":"A kevés húst tartalmazó étrend karbonlábnyoma kisebb, mint a hagyományos tejet-tojást fogyasztó vegetáriánusé egy új...","id":"20190922_vegetarianusok_husevok_karbonlabnyom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd0a22c-52cd-43f1-b69b-1209fcf2679b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vegetarianusok_husevok_karbonlabnyom","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:03","title":"Jobban árthatnak a Földnek a vegetáriánusok, mint azok, akik kevés húst esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c001833f-3568-4fe9-8807-32cb914231bf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Palkovics László pedig újabb fontos területet vehet át, ezúttal Varga Mihály pénzügyminisztertől. ","shortLead":"Palkovics László pedig újabb fontos területet vehet át, ezúttal Varga Mihály pénzügyminisztertől. ","id":"20190920_Harom_ev_mulva_mar_csak_elektromos_buszokat_vehetnek_a_kozossegi_kozlekedes_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c001833f-3568-4fe9-8807-32cb914231bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0dacc9-e671-4a52-a0fe-995bd172e905","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Harom_ev_mulva_mar_csak_elektromos_buszokat_vehetnek_a_kozossegi_kozlekedes_szamara","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:29","title":"Három év múlva már csak elektromos buszok kerülhetnek a közösségi közlekedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta, több tízezer külsős alkalmazás gyűjtött jogszerűtlenül adatokat a felhasználókról.","shortLead":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta...","id":"20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c4aa96-44ff-4538-9ce9-1c7ffae37480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 23:09","title":"Több tízezer alkalmazás garázdálkodott a Facebookon, felfüggesztették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény...","id":"20190921_Orban_viktor_atreju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7846ab-baf6-4b11-99da-6d63ce1bf3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_viktor_atreju","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:15","title":"Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","shortLead":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","id":"201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0383516-ddae-426d-81c9-98480b510f95","keywords":null,"link":"/360/201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"Fürdőszobahelyzet: minden 30. magyar múlt század közepi viszonyok közt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve a bolygó jövőjéért aggódó fiatalok. Van, ahol már a politikusok ingerküszöbét is elérte a Greta Thunberg által elindított mozgalom.","shortLead":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve...","id":"20190920_klimavaltozas_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87027d4-112d-4070-81df-e0a30943fad1","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_klimavaltozas_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:05","title":"\"Hány embernek kell még meghalnia?\" Milliók tüntettek a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány Brexit-minisztere a jövő héten találkozik Donald Tuskkal, hogy egyeztessenek.","shortLead":"A brit kormány Brexit-minisztere a jövő héten találkozik Donald Tuskkal, hogy egyeztessenek.","id":"20190920_Uzent_az_unio_elerheto_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bf582b-977e-4550-bd4f-f8611ad2e963","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Uzent_az_unio_elerheto_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:37","title":"Az EU szerint elérhető a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]