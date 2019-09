Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b3fe22-b520-4af8-98eb-70ac15834141","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:54","title":"Fiatalok törték le a székesfehérvári lovasszobor kardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","shortLead":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","id":"20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2973ef6a-10e1-4042-8d29-be0d3027a627","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:02","title":"Több százezer német utazót is érint a Thomas Cook csődje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is. Ehhez kerültek most közelebb egy lépéssel.","shortLead":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is...","id":"20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ececb9-22aa-413e-8f2a-41adbdd0c87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:06","title":"Egyre közelebb Indiához a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d29a219-e1a8-40d6-ac26-26c543e3bea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy puszi után visszaengedte.","shortLead":"Egy puszi után visszaengedte.","id":"20190923_Ketmeteres_harcsat_fogtak_ki_a_Dunabol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d29a219-e1a8-40d6-ac26-26c543e3bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2486d5-fc71-4fff-b6dc-192c3d0d6a73","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Ketmeteres_harcsat_fogtak_ki_a_Dunabol__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:12","title":"Kétméteres harcsát fogtak ki a Dunából - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali médiatúlsúlyt nyögte a miniszterelnök. Ha igaz, amit mond, akkor ma már nem kell minden reggel azzal kelnie, hogy ellenzékben lesz majd a sajtóval szemben.","shortLead":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali...","id":"20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b68ed2-de2d-4601-99e8-e875287d3f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:52","title":"Bréking: Orbán Viktor szerint megszűnt itthon a baloldali médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó példával járnának elől a kütyük használatában – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei, Domonkos Katalin pedagógus és Szondy Máté pszichológus. A kerekasztalon egyebek mellett szó esett a digitális „én” elismerés utáni vágyáról, a sexting helyéről a párkapcsolatokban és arról, hogy a szülők mit osszanak meg a gyerekeikről az interneten.","shortLead":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó...","id":"20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171878c-14be-44bd-9ea4-e69e72c38c43","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"A túlvédett gyerekből áldozat, a bántalmazottból pedig bántalmazó válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre adják át.","shortLead":"Jövőre adják át.","id":"20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616b37a5-a5fc-49df-987b-2e7ecfe5f697","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:09","title":"Új hűtőraktára lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Tapa trópusi vihar következtében 5000 háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"A Tapa trópusi vihar következtében 5000 háztartás maradt áram nélkül.","id":"20190922_Akkora_vihar_van_Japanban_hogy_300_legi_jaratot_toroltek_miatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbbb51d-28e8-42dd-8329-be5f6709fca9","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Akkora_vihar_van_Japanban_hogy_300_legi_jaratot_toroltek_miatta","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:22","title":"Akkora vihar van Japánban, hogy 300 légi járatot töröltek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]