A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől. Kubatov Gábor bocsánatot kért a Fidesz nevében Szekeres Imrétől A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előzetes adatai szerint a 2015 és 2019 közötti időszak a legmelegebb egymást követő öt év volt az időjárási feljegyzések 150 évvel ezelőtti kezdete óta, az átlaghőmérséklet ebben az időszakban világszerte 1,1 Celsius-fokkal volt magasabb, mint az 1850–1900 közötti időszakban. 150 év szomorú rekordja dőlt meg: a 2015–2019-es időszak volt a legforróbb, mióta csak mérik egymást...","id":"20190924_wmo_meteorologiai_vilagszervezet_jelentes_2015_2019_legforrobb_ot_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adc34a7-b8f3-40e2-bd81-806cfab1f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_wmo_meteorologiai_vilagszervezet_jelentes_2015_2019_legforrobb_ot_ev","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:03","title":"150 év szomorú rekordja dőlt meg: a 2015–2019-es időszak volt a legforróbb, mióta csak mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és fordítva. Összekeverték az üzemanyagokat egy budapesti Shell kúton, sok autós félretankolhatott A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén. Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják 16:09","title":"Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.","shortLead":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. Végzett anyósával egy székesfehérvári férfi lesz velük. Millió fölött lehet azok száma is, akik már rendeltek utat a Thomas Cooktól. Érintett magyar utasról egyelőre nem tudunk. Tönkrement a Thomas Cook, a világ egyik vezető turisztikai cége és charter légitársasága. 600 ezren, köztük 150 ezren britek, nem tudnak, mi lesz velük. Millió fölött lehet azok száma is, akik már rendeltek utat a Thomas Cooktól. Érintett magyar utasról egyelőre nem tudunk. A világháború óta nem volt ekkora mentőhadművelet, mint most, a Thomas Cook-csőd miatt Egyelőre csak ezekhez használják az ehhez szükséges technológiát, noha az már 20 éves ismert. 300 autóból csak 4 típus bizonyult ellophatatlannak. A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés. Akár 450-600 ezer forintból kijön egész nyárra egy apartman. A Balatonnál már nem a nyaralóvásárlás a sláger