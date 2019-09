Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse az üvegházhatású gázkibocsátást 2030-ra, ráadásul mindenféle új találmány nélkül, csupán a jelenleg létező technológiákkal és magatartásbeli változtatásokkal – véli egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse...","id":"20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd2d826-0532-476f-9958-10afb1289528","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:03","title":"Most már oda kell lépni, ha nem akarjuk, hogy megfojtsák a Földet a káros gázok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39439e4-6b09-4962-bbbd-827b9acdc056","c_author":"Haraszti Miklós","category":"kultura","description":"Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott az írótól.","shortLead":"Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott...","id":"20190923_Haraszti_Miklos_Bucsu_Konrad_Gyorgytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39439e4-6b09-4962-bbbd-827b9acdc056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3035b-9fa1-4be2-aece-dad4ca302df6","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Haraszti_Miklos_Bucsu_Konrad_Gyorgytol","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:26","title":"Haraszti Miklós: Búcsú Konrád Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbac383-9e95-4631-837b-8a9288a7f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy erre vágynánk.","shortLead":"Nem biztos, hogy erre vágynánk.","id":"20190923_Brad_Pitt_bemutatta_milyen_az_amikor_uriember_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbac383-9e95-4631-837b-8a9288a7f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b19d017-e792-4d3a-b8e5-1f2f26fd7e34","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Brad_Pitt_bemutatta_milyen_az_amikor_uriember_video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:30","title":"Brad Pitt bemutatta, milyen az, amikor úriember (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","shortLead":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","id":"20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f52f1e-bdf2-40c3-9ad5-7b438b316eed","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:45","title":"Az arab pártok is beszálltak a kormányzásért vívott harcba Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","id":"20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7e78ca-d7d0-4bf1-a7e4-58625530593f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:32","title":"Orbán is gratulált Zsórinak a Puskás-díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre adják át.","shortLead":"Jövőre adják át.","id":"20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616b37a5-a5fc-49df-987b-2e7ecfe5f697","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:09","title":"Új hűtőraktára lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi pikniket tartottak az V. kerületben, amikor a KDNP-s Jeneiné Rubovszky Csilla hirtelen megjelent, és fánkosztásba kezdett. Ismerős helyről érkeztek a harapnivalók.","shortLead":"Családi pikniket tartottak az V. kerületben, amikor a KDNP-s Jeneiné Rubovszky Csilla hirtelen megjelent, és...","id":"20190922_vajna_timea_fank_alpolgarmester_belvaros_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e7206c-f4eb-4e1f-843e-bf81cf241225","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_vajna_timea_fank_alpolgarmester_belvaros_gyerekek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:59","title":"A belvárosi alpolgármester Vajna Tímea fánkjait osztogatta a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes 2019-es őszi nap-éj egyenlőségre időzített ünnepi embléma kapcsán egy verset is felidézhetünk.","shortLead":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes...","id":"20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef1c2b-f353-404d-bba4-95b23b6906a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:33","title":"Őszi nap-éj egyenlőség 2019: olvasta már a verset, amit a Google mára ajánl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]