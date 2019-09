Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","shortLead":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","id":"20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e6481-0fea-440a-863c-f4928e133f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:08","title":"Három osztrák férfit is meglopott egy magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a kamatdöntés indoklását, amire válaszul újabb történelmi mélypontra esett a forint. Később korrigált az árfolyam.","shortLead":"Közzétették a kamatdöntés indoklását, amire válaszul újabb történelmi mélypontra esett a forint. Később korrigált...","id":"20190924_forint_mnb_matolcsy_gyorgy_monetaris_tanacs_kamatdontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a17949d-01f5-47bd-9508-ebd3ca418cb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_forint_mnb_matolcsy_gyorgy_monetaris_tanacs_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:24","title":"Bezuhant, majd korrigált a forint, miután Matolcsyék elmagyarázták, miért nem baj, ha gyenge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","shortLead":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","id":"20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204b67d-9e5a-4ce2-896d-df156e780b24","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:21","title":"IKEA-lakás annyiért, amennyit fizetni tud érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8974db-fef9-4759-bfde-5bfb94ab53e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Daimler nem fellebbez a stuttgarti ügyészség döntése ellen, másfél hónapon belül befizeti a gigantikus bírságot.","shortLead":"A Daimler nem fellebbez a stuttgarti ügyészség döntése ellen, másfél hónapon belül befizeti a gigantikus bírságot.","id":"20190924_daimler_dizelbotrany_birsag_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c8974db-fef9-4759-bfde-5bfb94ab53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9410f2-94d1-456e-9273-d916c9cc2aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_daimler_dizelbotrany_birsag_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:08","title":"A Daimlert is elérte a dízelbotrány, 290 milliárd forintot fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága akár ezt is meghaladhatja, a telefontestnél nagyobb kijelzőt kínálva. Érkezik a Mi Mix Alpha.","shortLead":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága...","id":"20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ed642b-9afc-4069-b277-42c5798068ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:03","title":"Holnap bemutatják a Xiaomi telefont, amelynek a képernyője nagyobb, mint az előlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tovább higítják a mezőnyt. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti.","shortLead":"Tovább higítják a mezőnyt. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti.","id":"20190924_Atalakitottak_a_Nemzetek_Ligajat_varatlanul_feljutottunk_a_masodik_vonalba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3487f59-5e34-4957-840d-475a569fa32a","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Atalakitottak_a_Nemzetek_Ligajat_varatlanul_feljutottunk_a_masodik_vonalba","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:15","title":"Átalakították a Nemzetek Ligáját, váratlanul feljutottunk a második vonalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi juttatás ötlete. Az idők azonban változnak, és így az erősen kampánymintázatú húzások is, így ma már ott tartunk, hogy a hosszú távú elköteleződés helyett elég egy 9 ezer forintos rezsiutalvány is. ","shortLead":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi...","id":"20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ac3d0-71fe-49b2-b114-9f257244d9a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:30","title":"Mennyit ér egy nyugdíjas hálája? – kis magyar választási ajándéktörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"LMP-s, jobbikos és MSZP-s képviselők voltak rá kíváncsiak, mi okozta az augusztusi trágyaszagot.","shortLead":"LMP-s, jobbikos és MSZP-s képviselők voltak rá kíváncsiak, mi okozta az augusztusi trágyaszagot.","id":"20190924_tragyaszag_buz_budaors_orban_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e77783-cc7c-4ffd-862b-1fdea11b6215","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_tragyaszag_buz_budaors_orban_balazs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:16","title":"Három ellenzéki képviselő is megkérdezte, honnan jött a trágyaszag, de nem lettek okosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]