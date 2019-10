Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak volt az arca, mint az Elmúlt8év, a Lapzárta és a Newsroom.","shortLead":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak...","id":"20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a862e-75f7-40d3-8bf5-9d5bd9a5bbb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:36","title":"A Hír Tv-től tavaly távozó Szöllősi Györgyi reggeli műsorhoz igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cafa8ff-bd2b-4646-a6bd-f830f2dc32a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Michael Fantának és Király Gábornak ez az első közös kiállítása, de látszik, hogy világlátásuk passzol egymáshoz.","shortLead":"Michael Fantának és Király Gábornak ez az első közös kiállítása, de látszik, hogy világlátásuk passzol egymáshoz.","id":"201939_tarlat__fensterblick_michael_fanta_es_kiraly_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cafa8ff-bd2b-4646-a6bd-f830f2dc32a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fd9d58-1246-467a-8a48-4f0e440d6b3e","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__fensterblick_michael_fanta_es_kiraly_gabor","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:00","title":"Kilátás az ablakból - Banális és profán, de szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","shortLead":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","id":"20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9420d308-1e14-431e-9d16-fbcc369f968d","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:33","title":"700 ezer lengyel figyel most az uniós bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hatalmas torlódás alakult ki az M0-son egy baleset miatt.","shortLead":"Hatalmas torlódás alakult ki az M0-son egy baleset miatt.","id":"20190930_Tobb_helyen_is_torlodik_a_forgalom_az_M0son_tobb_kilometeres_a_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a730929-c348-498f-a86e-5fdf46f7c04c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Tobb_helyen_is_torlodik_a_forgalom_az_M0son_tobb_kilometeres_a_sor","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:17","title":"Több helyen is bedugult az M0-s, kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az IKEA online értékesítése 43 százalékkal 2,9 milliárd euróra nőtt az augusztus végével záródott 12 hónapban, ami hozzájárult ahhoz, hogy a teljes kiskereskedelmi eladásnövekedés 6 százalék volt.","shortLead":"Az IKEA online értékesítése 43 százalékkal 2,9 milliárd euróra nőtt az augusztus végével záródott 12 hónapban, ami...","id":"20190929_Megugrott_az_IKEA_onlineforgalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c42b5f-751c-4b76-a108-aea868b1ef5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Megugrott_az_IKEA_onlineforgalma","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:45","title":"Megugrott az IKEA online-forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","id":"20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6341348d-dbb8-4b29-8563-211a11514c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:49","title":"John Legend a kisfiával zongorázik egy elképesztően cuki videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","shortLead":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","id":"20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577deeff-35e9-4017-a305-fd6e7624d508","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:50","title":"Meglepő helyen találtak rá egy elveszett Beatles-filmfelvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af690fb-8166-4115-ac66-f71ff4daf310","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautót az elmúlt öt évtizedben lényegében alig használták, így nem csoda, hogy kevesebb, mint 500 kilométer van benne.","shortLead":"A brit kisautót az elmúlt öt évtizedben lényegében alig használták, így nem csoda, hogy kevesebb, mint 500 kilométer...","id":"20191001_nincs_ennel_eredetibb_szinte_vadonatuj_ez_az_51_eves_mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af690fb-8166-4115-ac66-f71ff4daf310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd14ce0-d32e-46ff-a206-cff10663fb9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_nincs_ennel_eredetibb_szinte_vadonatuj_ez_az_51_eves_mini","timestamp":"2019. október. 01. 06:41","title":"Nincs ennél eredetibb: szinte vadonatúj ez az 51 éves Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]