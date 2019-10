Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","shortLead":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","id":"20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6584f6-8652-4b18-8309-652cc8ab41ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","timestamp":"2019. október. 01. 16:57","title":"Tarlós: Nem kértem a Fidelitast a rendezvények megzavarására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A voksok becsültnél is több, 38,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon a Sebastian Kurz volt kancellár vezette Osztrák Néppárt az előzetes végeredmények szerint.","shortLead":"A voksok becsültnél is több, 38,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon a Sebastian...","id":"20190929_Megvan_az_ausztriai_valasztasok_nem_hivatalos_vegeredmenye_meg_nagyobb_az_OVP_gyozelmi_aranya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1eb67b-ea8b-410d-842a-4d249a7b8e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Megvan_az_ausztriai_valasztasok_nem_hivatalos_vegeredmenye_meg_nagyobb_az_OVP_gyozelmi_aranya","timestamp":"2019. szeptember. 29. 22:43","title":"Megvan az ausztriai választások nem hivatalos végeredménye, még nagyobb az ÖVP győzelmi aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tévesnek bizonyult az a hiedelem is, hogy a dél-európaiak nyitottabbak, mint az északiak.","shortLead":"Tévesnek bizonyult az a hiedelem is, hogy a dél-európaiak nyitottabbak, mint az északiak.","id":"201939_atomizalodo_unios_tarsadalmak_maganyosfarkasok_delen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f51df18-4fb7-40e8-8153-22d49ddb1b44","keywords":null,"link":"/360/201939_atomizalodo_unios_tarsadalmak_maganyosfarkasok_delen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:30","title":"Végre egy fontos mutató, amelyben nem vagyunk a sereghajtók közt az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","shortLead":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","id":"20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8058a119-4b18-44bc-bc55-264623185b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","timestamp":"2019. október. 01. 11:57","title":"Az ellenzéki szövetség azt kéri a mohácsi MSZP-s jelölttől, hogy lépjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal több, nem beszélve arról, hogy a költségek optimalizálása, illetve csökkentése szempontjából egyre kevésbé elhanyagolható terület.\r

\r

","shortLead":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal...","id":"20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741894e-bbfe-4822-b13e-e335191c1148","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:30","title":"Bárkivel megtörténhet, aki dolgozik és egyre jobban figyelnek rá a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia a szakmáját.","shortLead":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia...","id":"201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b22dd9-8066-4cae-8a39-f12c4815500d","keywords":null,"link":"/360/201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Morbid humorral is lehet beszélni a Titanic végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a héten szakértői szintű találkozót tartanak a két ország képviselői.","shortLead":"Még a héten szakértői szintű találkozót tartanak a két ország képviselői.","id":"20191001_Ujraindulnak_az_amerikaieszakkoreai_targyalasok_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe0e8f7-679d-42db-8cdf-cec5403a5867","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Ujraindulnak_az_amerikaieszakkoreai_targyalasok_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2019. október. 01. 12:46","title":"Újraindulnak az amerikai-észak-koreai tárgyalások a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ea9bd9-eed3-4796-9a8f-d4d13dbbc9b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ausztriai születési producer 95 éves volt.","shortLead":"Az ausztriai születési producer 95 éves volt.","id":"20191001_Meghalt_Eric_Pleskow_egy_tucatnyi_Oscardijas_filmet_koszonhetunk_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ea9bd9-eed3-4796-9a8f-d4d13dbbc9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d7181d-b7d3-4378-881b-59d7090e5753","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Meghalt_Eric_Pleskow_egy_tucatnyi_Oscardijas_filmet_koszonhetunk_neki","timestamp":"2019. október. 01. 19:34","title":"Meghalt Eric Pleskow, egy tucatnyi Oscar-díjas filmet köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]