[{"available":true,"c_guid":"caccc443-4745-4dba-a3a5-697a4f89cdf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén ötvennégy fiatal művészt jelöltek a díjra. ","shortLead":"Idén ötvennégy fiatal művészt jelöltek a díjra. ","id":"20191002_Junior_Prima_Dij_szinhaz_es_filmmuveszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caccc443-4745-4dba-a3a5-697a4f89cdf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108bfd30-3ddf-428d-b7f1-7525e9b60d8f","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Junior_Prima_Dij_szinhaz_es_filmmuveszet","timestamp":"2019. október. 02. 17:17","title":"Dér Zsolt és Fehér Balázs Benő is Junior Prima Díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás értékének felével segítette a kormány az Opus gyárának bővítését.","shortLead":"A beruházás értékének felével segítette a kormány az Opus gyárának bővítését.","id":"20191003_Meszaros_Lorinc_lanyaval_avatott_egyutt_tuzhelygyarat_Varga_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212b8eaa-6749-473b-a148-e487d3e3d5f6","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Meszaros_Lorinc_lanyaval_avatott_egyutt_tuzhelygyarat_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. október. 03. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc lányával avatott együtt tűzhelygyárat Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24f0c9-5689-452e-8cf9-4f0bff2246aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövést leadó rendőrtiszt úgy érezte, veszélyben van az élete. Egyelőre nem emelnek vádat a tüntető ellen.","shortLead":"A lövést leadó rendőrtiszt úgy érezte, veszélyben van az élete. Egyelőre nem emelnek vádat a tüntető ellen.","id":"20191002_Letartoztatta_a_hongkongi_rendorseg_a_meglott_tuntetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24f0c9-5689-452e-8cf9-4f0bff2246aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21bc164-cb9a-41a0-8503-2b7bde699f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Letartoztatta_a_hongkongi_rendorseg_a_meglott_tuntetot","timestamp":"2019. október. 02. 14:55","title":"Letartóztatta a hongkongi rendőrség a meglőtt diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","id":"20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729c342-86a0-4c6b-bd46-733049f8156d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","timestamp":"2019. október. 02. 13:25","title":"Szijjártó Amerikában: Magyarországon sajtószabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","id":"20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a079f4-1f52-4309-9c49-011197a532b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 11:42","title":"CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","shortLead":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","id":"20191003_bme_isetta_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5486204-5201-4a4d-98d4-7c7fbf1e1639","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_bme_isetta_berlin","timestamp":"2019. október. 03. 08:18","title":"A BMW új szpotját a magyarok is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1601613-064e-4b19-bdea-a09afc8e44f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte a műanyaghulladék begyűjtését a Csendes-óceánon egy holland feltaláló lebegő szemétszedője, a System 101 nevű berendezés, amelynek egy évvel ezelőtti tesztüzeme kudarccal végződött.","shortLead":"Megkezdte a műanyaghulladék begyűjtését a Csendes-óceánon egy holland feltaláló lebegő szemétszedője, a System 101 nevű...","id":"20191003_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_ocean_cleanup_project_muanyag_szemet_szemetsziget_plasztikhulladek_system_001_tisztitorendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1601613-064e-4b19-bdea-a09afc8e44f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d438101-385e-4c33-a1f3-d08d3ed18c9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_ocean_cleanup_project_muanyag_szemet_szemetsziget_plasztikhulladek_system_001_tisztitorendszer","timestamp":"2019. október. 03. 07:03","title":"Bekapcsolták a 600 méter hosszú szemétcsapdát a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön kezdtek játszani.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön...","id":"20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65afdf3-43c6-4a49-9d8f-5fb67c84d71a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 02. 14:03","title":"Megjelent a mobilos Call of Duty, és máris elkezdtek benne csalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]