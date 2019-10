Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk - menekülőben van. ","shortLead":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk...","id":"20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784817da-c35f-45b4-8831-874a05712b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:31","title":"Lövöldözés volt egy kansasi bárban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették a szeptember 11-én elhunyt építészt, látványtervezőt, a demokratikus ellenzék tagját, az SZDSZ egykori alapítóját, a „sokakon segítő igaz embert”.","shortLead":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették...","id":"20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d4356-35b3-4208-87c0-08004fa4ea95","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","timestamp":"2019. október. 05. 08:20","title":"Vasárnap búcsúzhatnak el Rajk Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iráni hackerekből álló Phosphorus-csoportról egy ideig nem lehetett hallani, de most kiderült, miért nem: csendben nagyszabású akcióra készültek, amibe nyár végén bele is kezdtek – politikusok ellen.","shortLead":"Az iráni hackerekből álló Phosphorus-csoportról egy ideig nem lehetett hallani, de most kiderült, miért nem: csendben...","id":"20191004_microsoft_hackerek_phosphorus_elnokjelolt_levelezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04cd206-ba8e-4429-8206-62fad6cf4ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_microsoft_hackerek_phosphorus_elnokjelolt_levelezes","timestamp":"2019. október. 04. 21:03","title":"Egy iráni hackercsoport 2700-szor próbálta feltörni az elnökjelöltségre pályázók levelezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e8aa63-fd47-4c84-806d-b72c0a942207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bull Salzburg vezetőedzője a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccs félidejében, 3-1-es angol vezetésnél tartott alapos fejmosást az öltözőben. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"A Red Bull Salzburg vezetőedzője a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccs félidejében, 3-1-es angol vezetésnél tartott...","id":"20191004_szoboszlai_dominik_red_bull_szalzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e8aa63-fd47-4c84-806d-b72c0a942207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944ac9eb-6aef-4877-a431-0a2a74703e4e","keywords":null,"link":"/elet/20191004_szoboszlai_dominik_red_bull_szalzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. október. 04. 17:07","title":"Lelkesítő beszéddel rázta fel csapatát Szoboszlaiék szabadszájú edzője a Liverpool elleni meccs félidejében - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ca1b7-9483-4121-bc74-b9eedbd90315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden fronton drámai a helyzet a gyerekszegénység területén, a gyerekek felét a társadalom legszegényebb 30 százaléka neveli. A pénzeső sem segít, az uniós támogatások finanszírozási metódusa is nehéz helyzetet teremt. Bemutatták a Civil jelentés a gyermekszegénységről szóló friss kötetet, mely a 2014-17 közti helyzetet elemzi. ","shortLead":"Minden fronton drámai a helyzet a gyerekszegénység területén, a gyerekek felét a társadalom legszegényebb 30 százaléka...","id":"20191005_gyerekszegenyseg_ferge_dramai_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ca1b7-9483-4121-bc74-b9eedbd90315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea6ee3f-95bf-48aa-99c4-e2f87dde493d","keywords":null,"link":"/elet/20191005_gyerekszegenyseg_ferge_dramai_helyzet","timestamp":"2019. október. 05. 14:00","title":"Bódis Kriszta már nem filmezi a szegényeket, mert csak bebetonozná a stigmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2f2d5a-e13a-40d4-96cd-6ccde1d0ffb1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Laposa család belevág a konferenciaturizmusba is.","shortLead":"A Laposa család belevág a konferenciaturizmusba is.","id":"201940_laposa_hableany_konferenciaturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2f2d5a-e13a-40d4-96cd-6ccde1d0ffb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5659c433-b0a6-4190-8f04-73524697021b","keywords":null,"link":"/360/201940_laposa_hableany_konferenciaturizmus","timestamp":"2019. október. 05. 09:15","title":"A borász, akinek volt egymilliárdja a Hableány étterem felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes az útlezárás a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, halálos áldozata is van a szerencsétlenségnek. ","shortLead":"Baleset miatt teljes az útlezárás a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, halálos áldozata is van...","id":"20191005_Teljes_utzar_a_47es_fouton_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f589acb-f064-48f6-8352-f9f804b1ca11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Teljes_utzar_a_47es_fouton_","timestamp":"2019. október. 05. 12:43","title":"Teljes útzár a 47-es főúton - Frissített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pénteki, éjszakába nyúló tüntetések és az \"extrém erőszak\" fényében igazoltnak látja Hongkong kormányzója a rendkívüli intézkedések alkalmazását. Szombaton közzétett videoüzenetében Carrie Lam elítélte a nagyobb demokráciát követelő \"felkelők\" általi erőszakot, és arról beszélt, hogy a lakosság \"meg van rémülve\".","shortLead":"A pénteki, éjszakába nyúló tüntetések és az \"extrém erőszak\" fényében igazoltnak látja Hongkong kormányzója...","id":"20191005_hongkong_tuntetes_kormanyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b972cb8d-cafd-4af2-9f7b-294b5ee78fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_hongkong_tuntetes_kormanyzo","timestamp":"2019. október. 05. 13:06","title":"Megszólalt Hongkong kormányzója és ez nem sok jót jelent a jövőre nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]