[{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most már biztos, hogy zártkapus lesz a mérkőzés. Az UEFA pénzbüntetést is kiszabott a magyar szövetségre a Szlovákia elleni meccsen történtek miatt. ","shortLead":"Most már biztos, hogy zártkapus lesz a mérkőzés. Az UEFA pénzbüntetést is kiszabott a magyar szövetségre a Szlovákia...","id":"20191004_zartkapus_aMagyarorszag_Azerbajdzsan_Ebselejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c3e0a8-293e-4b2b-bab5-d3c5ea5f6b5c","keywords":null,"link":"/sport/20191004_zartkapus_aMagyarorszag_Azerbajdzsan_Ebselejtezo","timestamp":"2019. október. 04. 20:22","title":"Gyerekekkel töltenék meg a stadiont a Magyarország-Azerbajdzsán Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","shortLead":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","id":"20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aa21f-7215-4303-abcd-c21b93ac1415","keywords":null,"link":"/elet/20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","timestamp":"2019. október. 06. 08:59","title":"Szakadékba zuhant és meghalt két futó egy romániai maratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették a szeptember 11-én elhunyt építészt, látványtervezőt, a demokratikus ellenzék tagját, az SZDSZ egykori alapítóját, a „sokakon segítő igaz embert”.","shortLead":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették...","id":"20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d4356-35b3-4208-87c0-08004fa4ea95","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","timestamp":"2019. október. 05. 08:20","title":"Vasárnap búcsúzhatnak el Rajk Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős engedményt tettek Szaúd-Arábiában a külföldi turistáknak: végre nem kell házasnak lenni ahhoz, hogy egy pár közös hotelszobában kapjon szállást. Máshol is lazítottak az ultrakonzervatív iszlám ország szabályain.","shortLead":"Jelentős engedményt tettek Szaúd-Arábiában a külföldi turistáknak: végre nem kell házasnak lenni ahhoz, hogy egy pár...","id":"20191006_Igy_lenditik_fel_a_turizmust_SzaudArabiaban_nem_kell_bizonyitani_a_hazassagot_a_kozos_hotelszobahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f53-4e03-4f48-a2bc-24821c0e8fc4","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Igy_lenditik_fel_a_turizmust_SzaudArabiaban_nem_kell_bizonyitani_a_hazassagot_a_kozos_hotelszobahoz","timestamp":"2019. október. 06. 10:26","title":"Nem kell már bizonyítani a házasságot a közös hotelszobához Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik, hogy az e-cigi csak pótmegoldás, jobb teljesen leszokni a dohányzásról.","shortLead":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik...","id":"201940__az_ecigaretta_veszelyei__dohanylobbi_gyogyszerlobbi__gyilkolt_amufu__begozoltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d25f4-7adf-417d-a8f4-59475b23770b","keywords":null,"link":"/360/201940__az_ecigaretta_veszelyei__dohanylobbi_gyogyszerlobbi__gyilkolt_amufu__begozoltek","timestamp":"2019. október. 06. 08:15","title":"Döntsük el végre: az e-cigaretta egészségesebb vagy veszélyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb közlekedési balesetében 10-en meghaltak, heten megsérültek.","shortLead":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb...","id":"20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6fd256-2cd0-40ce-a124-0a0cd8673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","timestamp":"2019. október. 05. 09:21","title":"Tizen meghaltak egy román balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bed68b6-df9f-4f2a-b214-29ff27b3477d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren tüntettek vasárnap a kijevi Függetlenség terén - közismert nevén a Majdanon -, hogy tiltakozzanak a szakadár oroszbarát kelet-ukrajnai régiók különleges státusza, illetve önrendelkezési jogainak megnövelése ellen, amelyre a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által ígért békeerőfeszítések keretében kerülhet sor.","shortLead":"Több ezren tüntettek vasárnap a kijevi Függetlenség terén - közismert nevén a Majdanon -, hogy tiltakozzanak a szakadár...","id":"20191006_Megvolt_az_elso_tuntetes_az_uj_ukran_elnok_ellen_Zelenszkijt_kapitulacioval_vadoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bed68b6-df9f-4f2a-b214-29ff27b3477d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4de8ec-04ae-497d-be53-020a8a28fcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Megvolt_az_elso_tuntetes_az_uj_ukran_elnok_ellen_Zelenszkijt_kapitulacioval_vadoltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:53","title":"Megvolt az első tüntetés az új ukrán elnök ellen, Zelenszkijt kapitulációval vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy kezdő tanár egyetemi diplomával is csak bruttó 200 ezret kap Magyarországon. Liechtensteinben 2 millió 400 ezer forint jár az ugyanilyen végzettségű pedagógusoknak.","shortLead":"Egy kezdő tanár egyetemi diplomával is csak bruttó 200 ezret kap Magyarországon. Liechtensteinben 2 millió 400 ezer...","id":"20191004_tanar_pedagogus_fizetes_felmeres_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3104331-032a-4457-bfef-8fb3ebc7d671","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_tanar_pedagogus_fizetes_felmeres_europai_bizottsag","timestamp":"2019. október. 04. 17:29","title":"A magyar tanárok a legrosszabbul keresők között vannak Európában, és tömegesen menekülnek a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]