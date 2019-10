Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb9ca1b7-9483-4121-bc74-b9eedbd90315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden fronton drámai a helyzet a gyerekszegénység területén, a gyerekek felét a társadalom legszegényebb 30 százaléka neveli. A pénzeső sem segít, az uniós támogatások finanszírozási metódusa is nehéz helyzetet teremt. Bemutatták a Civil jelentés a gyermekszegénységről szóló friss kötetet, mely a 2014-17 közti helyzetet elemzi. ","shortLead":"Minden fronton drámai a helyzet a gyerekszegénység területén, a gyerekek felét a társadalom legszegényebb 30 százaléka...","id":"20191005_gyerekszegenyseg_ferge_dramai_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ca1b7-9483-4121-bc74-b9eedbd90315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea6ee3f-95bf-48aa-99c4-e2f87dde493d","keywords":null,"link":"/elet/20191005_gyerekszegenyseg_ferge_dramai_helyzet","timestamp":"2019. október. 05. 14:00","title":"Bódis Kriszta már nem filmezi a szegényeket, mert csak bebetonozná a stigmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","shortLead":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","id":"20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f289e298-acbf-401d-9f64-79e23c086b03","keywords":null,"link":"/sport/20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","timestamp":"2019. október. 07. 10:06","title":"Gólpasszal búcsúzott el Amerikától Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el a városban a köztisztasági feladatokat, de még a kerékpárutakat is ők építik.","shortLead":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el...","id":"20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86066446-2133-447b-a3ff-0a8f7898a0bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","timestamp":"2019. október. 07. 10:19","title":"Egy fideszes képviselő családjának cége százmilliókért nyert el megbízásokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétfőn Nagy-Britanniába érkeznek a két hete csődbe ment Thomas Cook utazási iroda brit utasainak hazaszállítására bérelt utolsó repülőjáratok.","shortLead":"Hétfőn Nagy-Britanniába érkeznek a két hete csődbe ment Thomas Cook utazási iroda brit utasainak hazaszállítására...","id":"20191006_thomas_cook_hazamenekites_csodbe_mentutazasi_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1460380f-b561-4039-af93-da925d916bf7","keywords":null,"link":"/kkv/20191006_thomas_cook_hazamenekites_csodbe_mentutazasi_iroda","timestamp":"2019. október. 06. 20:55","title":"Lassan mindenki hazaér, akit külföldön hagyott a becsődölt Thomas Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely az autoimmun betegségek egyik ritka, öröklődő kórképe, és mozgásképtelenséghez vezet.","shortLead":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely...","id":"20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d49d85c-6219-44c7-96de-53c05eeb2883","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","timestamp":"2019. október. 07. 05:32","title":"Tánc közben beszélt súlyos betegségéről Rodrigo Duterte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a Brexit-vita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő finn kollégája. ","shortLead":"Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a Brexit-vita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő finn...","id":"20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_brexit_antti_rinne_finnorszag_eu_soros_elnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5b216a-39c9-49e9-a0a8-4dcb739cafe3","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_brexit_antti_rinne_finnorszag_eu_soros_elnokseg","timestamp":"2019. október. 06. 17:49","title":"Egy hetet kapott Johnson a Brexit-megoldásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt kihozni a képekből és videókból.","shortLead":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt...","id":"20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81de6d4-b632-4757-811f-eb7d2e544316","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","timestamp":"2019. október. 07. 10:03","title":"Látványos funkciókat kapott az olcsóbb Photoshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]