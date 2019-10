Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív: érzelmi állapotunk, személyes perspektívánk, közösségünk élettempója befolyásolja, hogyan tapasztaljuk meg. Valamennyien képesek vagyunk rá, hogy kiigazítsuk az időről alkotott előítéleteinket - állítja Philip Zimbardo amerikai pszichológus, a világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja.","shortLead":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív...","id":"20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb63df20-f255-4dc3-9ae8-a6397bef7614","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","timestamp":"2019. október. 09. 12:15","title":"Vajon ön múlt-, jelen- vagy jövőorientált? Most megtudhatja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás mellett a vallási kérdésekben iránymutatással segíti. Könnyű Leckék harmadik rész. ","shortLead":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás...","id":"20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadebde-97cf-4273-9bc2-acd4ac43dcff","keywords":null,"link":"/360/20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 08. 19:00","title":"Doku360: \"Megértettem az ő Istenük üzenetét, úgy döntöttem keresztény leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","shortLead":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","id":"20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1651ac1-ec73-4ecf-8ccb-6a13055ee7f3","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","timestamp":"2019. október. 09. 16:12","title":"Budapesten fejezte be útját a két francia, akik biciklivel írták fel a térképre a „love” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e250b3ca-7eaf-4862-8c25-03ca3e12b9de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mezei Diána munkájához szívószálat és kupakot is felhasznált. Épp azokat, amik a legnagyobb gondot okozzák.","shortLead":"Mezei Diána munkájához szívószálat és kupakot is felhasznált. Épp azokat, amik a legnagyobb gondot okozzák.","id":"20191008_muanyagszennyezes_mezei_diana_kiallitas_budapest_greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e250b3ca-7eaf-4862-8c25-03ca3e12b9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf4d340-eccb-4b80-be28-1d27fd33c581","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_muanyagszennyezes_mezei_diana_kiallitas_budapest_greenpeace","timestamp":"2019. október. 08. 22:03","title":"Szívószál és kupak a kiállítson, amely megmutatja, mit jelent a műanyagszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4922e-0c37-44b7-87f9-3fa2d00acc4f","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","timestamp":"2019. október. 09. 11:37","title":"Greta Thunberg és Fatboy Slim találkozásából tökéletes refrén lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f35725f-0313-4c05-902b-af56f889973b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet utódja, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.","shortLead":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet utódja, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is...","id":"201940__megbirsagolt_quantis__novis_biztosito__tulelok__napfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f35725f-0313-4c05-902b-af56f889973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757be6d-c2a9-467c-a101-168f7c6eb9c3","keywords":null,"link":"/360/201940__megbirsagolt_quantis__novis_biztosito__tulelok__napfogyatkozas","timestamp":"2019. október. 09. 07:00","title":"Kezdhetnek aggódni a Brokernet utódjának ügyfelei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9ddfb8-a4b7-452a-86b4-7ecf91f33e33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a leveleket, amelyeket a legközelebbi bizalmasának írt.","shortLead":"Elárverezik a leveleket, amelyeket a legközelebbi bizalmasának írt.","id":"20191008_Greta_Garbo_titkos_leveleibol_derul_ki_milyen_maganyosan_elt_legendas_sztar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9ddfb8-a4b7-452a-86b4-7ecf91f33e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c0e095-af39-450c-8e98-4c052d4517fa","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Greta_Garbo_titkos_leveleibol_derul_ki_milyen_maganyosan_elt_legendas_sztar","timestamp":"2019. október. 08. 14:57","title":"Greta Garbo titkos leveleiből kiderül, milyen magányosan élt a legendás sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik kerülget minket, ha egy pillanatra kiesünk az online világból. És bár izgalmas, mégis ritkán gondolunk bele, hogy az okostelefonokon túl minek köszönhetjük ezt a rendkívüli tempót, és azt, hogy mindent elérünk a hálón. A válasz nem újdonság, hatalmas háttérrendszerek, az adatközpontok fonják be és szolgálják ki mindennapjainkat. De mi az, amit tényleg érdemes tudnunk róluk? ","shortLead":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik...","id":"invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891f42-7a25-4842-a31f-10a5a07506b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","timestamp":"2019. október. 09. 07:30","title":"Az Encyclopedia Britannicától a 175 zettabájtig – Így váltották fel a kötelespéldányokat az adatközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"}]